První závod Českého poháru v cyklistice (pod názvem Škoda cup) se uskutečnil v moravské metropoli. Vyhrál ho po urputném souboji na cílové čáře Kukrle před Turkem (dělily je doslova centimetry).

Na start se postavila i skupina jezdců rokycanské stáje AC Sparta Nejlepší byl Richard Habermann, ale doplatil na kolizi při nájezdu na velodrom!

Brno – Velká Bíteš – Brno je tradičním podnikem na 151 kilometrů. V téměř zimních podmínkách od startu rozjel team Elkov Kasper rychlé tempo pro peloton se 195 účastníky. Rychle se dělil, a to i s ohledem na značně rozbité silnice. Na třicátém kilometru měl defekt Jan Brňák a po něm i Jan Rybav nájezdu na horskou prémii za obcí Zastávka. Po výměně kol se dotáhli již jen do druhé skupiny a nebyla už možnost se vrátit do unikajícího hlavního pole.

Po odjetí dvojice závodníků (Kukrle, Turek) se peloton držel pohromadě až do posledního kopce v Brně – Kohoutovicích. Zredukovaná skupina spurtovala na velodrom v Brně se sparťanem Richardem Habermannem. Měl slušnou desátou pozici před vjezdem na stadion, ale závodník před ním( Pavel Bittner) nevybral poslední levotočivou zatáčku a vyvezl s sebou Richarda mimo trať. Kolize odsunula Habermann na konec, což značilo celkové 39. místo. Michal Schurana obsadil 60. a Martin Kohout 84. příčku.

Celkové pořadí: 1. Michael Kukrle (Elkov) 3:32:12 hodin, 2. Daniel Turek, 3. Jakub Otruba, 4. Henri Uhlig (Německo), 5. Bartosz Rudyk (Polsko), atd.