Skupina A: v prvním kole Pavlovsko – Kornatice 7:3, Mešno – Kříše 4:6. Ve druhém kole Kornatice – Mešno 7:3 a Kříše – Pavlovsko 7:3.

Skupina B: Bušovice – Kříše B i Litohlavy – Strašice odloženo. nehrál se ani zápas 2. kola Strašice – Bušovice, takže jediným výsledkem je Kříše B – Litohlavy 5:4.

Na konci minulého týdne se konalo třetí kolo a nyní se pokračuje až od 10. září.

Basketbalisté SKB Rokycany U19 byli v kvalifikaci o ligu až čtvrtí

Rokycany – Neúspěšně vyvrcholil pro malé basketbalisty SKB turnaj o postup do ligy ve věkové skupině do devatenácti let.

Rokycany se rozjely do sportovní haly v Kbelích, kde podlehly Jižním Supům B 42:89 (nejlépe Hladík s devíti, Gebert a Uldrych s osmi body). S Kladnem prohrály Rokycany po boji 53:57 (Gebert 20, Uldrych devět) a s Kbely byl výsledek 69:93 (Uldrych 22, Lešák 16 bodů, atd.).

Sedmnáctka SKB utrpěla čtyři citelné debakly a ligu nehraje

Rokycany – O postup do republikové soutěže marně usilovali i basketbalisté SKB Rokycany do 17 let.

Na turnaji v Plzni – Skvrňanech byli nad jejich síly všichni čtyři soupeři. SKB prohrál s Tygry Praha B 31:165 (Hrubý a Berisha po deseti), s Tigers České Budějovice 39:96 (Neuman a Hrubý po deseti), s Libercem 17:94 (Neuman a Hrubý po sedmi) i s Grizzlies Plzeň 31:118 (Hrubý 14, Neuman 11 bodů, atd.).

Nohejbal zve na sedm turnajů

Rokycansko – Kromě dlouhodobé soutěže ve dvou skupinách absolvují nohejbalisté několik letních turnajů dvojic a trojic. Podívejme se na jejich jízdní řád:

10. července⋌ Pavlovsko, Memoriál Karlů Pšajdlů (trojice)

17. července⋌Kornatické slavnosti (dvojice)

31. července⋌Březina (trojice)

21. srpna⋌ Litohlavy (trojice)

28. srpna⋌ Chobot u Blatné (trojice)

4. září⋌ Kříše (trojice)

11. září⋌ Dýšina (trojice)