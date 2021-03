Od stánku k úspěšné firmě. Ideální názor na brambůrky získávají v hospodě

Pokud by rodina Hobžových žila v Americe, byla by názornou ukázkou amerického snu, ale protože pochází ze Strážnice, jde o sen moravský. Popsat by to šlo i následovně: Jak se od stánku s občerstvením u letního kina vypracovat až k moderní lince na výrobu smažených brambůrků, které zná celá republika.

Hobžovy brambůrky ze Strážnice jsou populární po celém Česku | Foto: se svolením Petr Hobža Snack