1.Můj sportovní vzor?

Nikdy jsem neměl vzor jako takový, ale spíše zdroj inspirace k tomu být lepším sportovcem (i člověkem). A hlavně zjistit to, jak se mám stát lepším a co mi to vlastně přinese. Zásadní roli u mě hrají tito sportovci: Vadym Oleynik, Cristiano Ronaldo, Buakaw Banchamek, Mike Tyson atd.

Podle mě bychom měli být každý hlavně sám sebou a pracovat na sobě a svém příběhu. Také nemám rád řeči typu „tohle je další Jágr“. Jágr byl (je) Jágr, teď je třeba v kurzu Pastrňák, tak je to prostě Pastrňák.

2.Jaký sport mě nejvíc bavil, když jsem byl dítě?

Nejvíc mě bavil hokejbal a atletika. Hokejbal jako levnější verze hokeje a atletika z individuálních důvodů, protože jsem zde měl možnost prodat své přednosti, a to hlavně dynamiku. Školu jsem totiž reprezentoval ve sprintu, štafetě a skoku do výšky.

3. Komu byste dali červenou kartu a za co?

Červenou kartu bych věnoval všem, kteří záměrně nehrají fair-play, jenom proto, že chtějí vyhrát. Přeji všem úspěch, pokud si ho zaslouží. Já budu radši usínat s bronzem na krku a s čistou hlavou než se špinavým zlatem.

4. Máte raději individuální nebo kolektivní sporty? Proč?

Obojí má něco do sebe, ve své sportovní kariéře mám „zářezy“ jak z individuálních, tak i z kolektivních sportů. Za sebe mohu říct, že na kolektivních sportech je úžasné to kouzlo party a společných cílů. Na druhou stranu se musíte spoléhat na ostatní a všichni nesete zodpovědnost za výsledky jako tým. Kdežto jako individuální sportovec vidím výhodu v tom, že co zkazím já, tak jde za mnou a mohu to vyčítat pouze já sám sobě. Celkově je lehčí se vyrovnat se svojí chybou, když ovlivní pouze můj výsledek. Ale když pošlete svůj tým do nevýhody svojí chybou a pak vás to stojí zápas, tak byste nejradši ukončil kariéru. Ale právě od toho je tu ta parta, která vás podrží a jede se prostě dál.

5. Co je pro Vás vítězství?

Vítězství pro mě znamená to, že se neustále posouvám ve všem, co dělám a snažím se porážet své já z minulosti. Je super porážet soupeře, ale ve výsledku z toho nic nemáte, že jste „lepší“ v nějaký den v nějakých disciplínách než váš sok. Je to fajn pocit na pár minut, ale stejně mě bude čekat další trénink, kde musím porazit sám sebe. Vítězství je pro mě taky to, že mám možnost mít práci, jsem zdravý a v rámci možností jsem jako Evropan svobodný a mohu si dělat víceméně co chci. Cíl je cesta a vyhrávat se dá každý den, ne jen jednou za rok na nějaké soutěži.

6. Turnaj se potkává s Ligou mistrů, Plzeň hraje na Barceloně. Plánujete společně sledovat tenhle zápas, jak Viktorce věříte?

Viktorce věřím, že dá minimálně jeden gól a budou jezdit po zadku do poslední minuty. Vítězství nečekám, ale velmi by mě potěšilo. A hlavně to klukům přeju, protože si to vykopali a zachránili fotbal v Plzni.