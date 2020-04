Nedostatkové zboží, za které by někteří platili skoro zlatem. To jsou v dnešní době roušky a respirátory, jichž je v Česku po vypuknutí pandemie koronaviru zoufale málo. Ač už stát zajistil velké objednávky těchto ochranných pomůcek z Číny a na naše letiště tak dosedají nákladní letadla s tímto zbožím, stále to nestačí všem.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Zoufalý nedostatek roušek zejména pro ty v první linii zvedl ze židle i Luďka Čapku, jednatele firmy Steanbest, která se zabývá zásobováním veterinářů či dovozem komponentů do autolékárniček například pro automobilku Škoda.

„Když jsme se dozvěděli, že se tady otevírají galanterie, aby si lidé mohli šít sami roušky doma, tak jsme si uvědomili, že se na stát nedá spoléhat a musíme se zapojit do pomoci. Nažhavili jsme své výborné kontakty v Číně, využili svých známostí a objednali jsme, co je třeba. Už nám tady přiletělo přes dvacet letadel DHL servisu a v nich jsme k nám dostali 440 tisíc ústenek (roušek) a 180 tisíc respirátorů,“ říká Luděk Čapka.

Zmíněné statisíce roušek a respirátorů jeho firma rozvezla do několika nemocnic, na stanice záchranných složek a do domovů důchodců. Tento týden (8. a 9. dubna) očekává Čapka na letišti ve Vídni přílet dvou velkých cargo letadel tentokrát od Asiana Airlines, na jejichž palubě má náklad dalších 300 tisíc roušek a 130 tisíc respirátorů.

„U nás se hraje hra na velké politické nákupy, aby ti nahoře sbírali body u voličů. Ale to na uspokojení poptávky nestačí. Jiné státy jsou chytřejší a dávno se obrátily s žádostí o pomoc i na soukromé firmy, které mají kontakty v Číně. Ty dokážou totiž sehnat zboží, které teď poptává celý svět, díky dobrým vztahům s dodavateli rychle a navíc i o dost levněji,“ konstatuje dále Luděk Čapka.

Co na tuto kritiku říkají ministerstva vnitra a zdravotnictví, které dovoz roušek a respirátorů k nám zajištují? Ministerstvo vnitra podle slov své mluvčí Hany Malé nakupuje materiál napřímo od čínských výrobců a dodavatelů za ceny bez jakýchkoli marží od zprostředkovatele.

„Je to nejefektivnější způsob, jak do České republiky dostat co nejrychleji požadované množství ochranných prostředků. V tuto chvíli máme smlouvy na potřebné dodávky na dalších šest týdnů a jejich nejkritičtější nedostatek jsme již zažehnali. Vedle toho také pracujeme na zapojení českých firem, které by mohly pokrýt část spotřeby ochranných prostředků,“ reaguje na dotaz Deníku Hana Malá.

Také Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že prověřuje veškeré možnosti, jak získat pro české zdravotnictví ochranné pomůcky na tuzemském i celosvětovém trhu. Doposud tak uzavřelo objednávky na dodávky ústenek a respirátorů s více než 40 různými výrobci a distributory, a to s tuzemskými i zahraničními společnostmi.

„Nyní odebíráme tyto pomůcky už od 16 tuzemských společností a také spolupracujeme s českými vývojáři. Kdokoliv nám chce něco nabídnout, může náma napsat na e-mail: oop_covid@mzcr.cz,“ doplňuje Martin Novotný, mluvčí Ministerstva zdravotnictví.

Zoufalé příběhy

I přes tato slova ministerstev, jak už dovoz ochranných pomůcek běží, je však Luděk Čapka stále šokovaný z toho, jak při rozvážkách pomůcek vidí současnou situaci na vlastní oči.

„V posledních dnech jsem slyšel tolik zoufalých příběhů, že se cítím jak Srstka s Kubišovou dohromady. Třeba jak nejmenovaný domov důchodců o 70 zaměstnancích a se stovkami seniorů dostal od státu 17 respirátorů na týden! To je podle mě opravdu ostuda. Když jsem jim řekl, že si můžou ke mně přijet pro ochranné pomůcky pro všechny, tak mi nechtěli věřit,“ přibližuje jednu ze zkušeností podnikatel.

Čapku tedy slova z ministerstev neodrazují v tom, aby v zásobování a respirátory rouškami „na vlastní pěst“ pokračoval dál. Pomoc lidem totiž podle něj musí jít i zezdola, ne jen seshora, jak se to zatím snaží dělat česká vláda.

„Když by se do toho nemotala politika, tak by ty věci fungovaly úplně jinak a lépe. Ale jestli jsou správně zveřejněné ceny, za které údajně nakupují naše ministerstva roušky, tak na rovinu říkám, že jsou dvakrát dražší než by čínští výrobci dodali komukoli, koho dlouhodobě znají. A pak chápu, že ti nahoře to dělají tak, jak to dělají…“ podotýká závěrem Čapka.