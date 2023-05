Zhruba deset let pociťuje velký nedostatek zedníků jednatel Klatovské stavební společnosti Petr Toman, ten by jich přijal hned i deset, ale nehlásí se nikdo. „Zedníci nejsou, nikdo se neučí, z mladých nepřijde zájemce žádný. Máme tady zedníky ve věku padesát plus. Nedokážu říct, jak to dopadne. Před deseti lety se hlásili studenti na letní brigády, na praxe, teď nikdo, pokud nejde o rodinného příslušníka někoho ze zaměstnanců,“ řekl Deníku Toman.

Bohužel nedostatek zedníků má vliv i na příjem zakázek a výstavbu. „Omezili jsme zakázky, protože lidé stárnou a nemůžeme toho brát tolik, jako kdybychom tady měli dalších deset zedníků,“ uvedl Toman.

Stejně to vidí i jednatelka společnosti Šimáček stavby v Točníku Dita Svobodová, kde sice vypomáhají lidé z jiných zemí, ale ti nemají potřebné vzdělání. „Nikdo se neučí, za chvíli mám pocit, že ani nebude mít kdo učit. Kdyby nebylo cizích příslušníků, tak bychom neměli s kým stavět. Ti ale nejsou kvalifikovaní, zvládnou hrubší práce, ale pěknou zedničinu udělat, to už je problém. Musí se to učit. Někteří přijedou s tím, že zedníci jsou, ale ve finále neumí nic,“ seznámila s dalším problémem Svobodová s tím, že mladého zedníka už neviděla asi osm let. „Máme ve firmě padesátníky, takže asi až nebudou tihle pracovat, tak zamkneme a budeme doma nebo nevím. Je to zkrátka velký problém. Mladí se učit nechtějí. Školy polevily z nároků na studenty, aby udržely počty,“ dodala jednatelka.

Situace se zedníky se zřejmě v nejbližší době ani nezmění, protože i školy, které tento obor vyučují, hlásí už jen minimální zájem. „Letos otevíráme po delší době téměř všechny obory kromě zedníka. Místo něj otevřeme obor zednické práce,“ sdělil ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Sušice Jaromír Kolář.

Slova sušického ředitele ohledně upadajícího zájmu o obor zedník potvrdila i ředitelka Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Horšovském Týně Miluše Fousová: „Máme nyní ve třech třídách 12 žáků, kteří se učí na zedníka. A ani nyní se příliš zájemců nehlásí.“