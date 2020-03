Očekávali příchod teplých dní a start hlavní sezony. Tanky proto mají plné navařeného piva, které vydrží jen omezenou dobu. Malé pivovary v celé republice teď kvůli zavřeným hospodám a restauracím a takřka nulovému odbytu bojují o přežití.

Kdo může, prodává navařené pivo stočené do PET lahví aspoň přes prodejní okénka v pivovarech a v hospůdkách, přibývá i pivovarů, které se zapojují do projektu zachranpivo.cz. Ten iniciovali lidé okolo pivovaru ze středočeského Kytína s úmyslem pomoci kolegům s distribucí piva, které by se muselo zlikvidovat.

V pondělí už přes tyto stránky nabízelo své pivo 169 minipivovarů z celé republiky, které mají v nabídce dohromady takřka šest milionů piv! Stačí si vybrat z mapy pivovar, který je vám nejblíže nebo patří k vašim oblíbeným, a objednat si z jeho aktuální nabídky.

„Je to úžasné a chtěl bych strašně moc poděkovat, že vznikl projekt Zachraň pivo. A děkuji lidem, že začínají chodit do minipivovarů pro své objednávky, protože bez nich bychom neměli šanci přežít,“ hodnotí projekt Pavel Rokoš, sládek z Parovaru v Rudné u Prahy.

V boji o přežití pomáhají "e-shopy"

Objednávky od lidí pomáhají v těžkých časech i minipivovaru Nachmelená opice z Krnova. „Lidé už tuto aktivitu zaregistrovali a objednávek přibývá. Jen je třeba upozornit, že nejde o klasický e-shop s rozvozem kamkoliv, ale že si zákazníci musí své menší objednávky vyzvednout v prodejním okénku v pivovaru,“ říká Šárka Valentová, jednatelka krnovského pivovaru.

Jak ale dodává, tak i přes tyto objednávky a prodej piva koncovým zákazníkům, bude boj o přežití pro každý pivovar těžký. „Ač přibývá těch, kdo si objednávají naše pivo stočené do lahví, tak máme pokles prodeje o zhruba 70 procent, protože jinak dodáváme hlavně do hospod. A obávám se, že jejich nastartování ještě potrvá dlouho,“ míní Šárka Valentová.

Příliš optimisticky zatím situaci nevidí ani Radovan Koudelka, člen prezídia Českomoravského svazu minipivovarů ze Zámeckého pivovaru v Ostravě. Jestli koronavirová opatření minipivovary přežijí, bude podle něj záležet na tom, v jaké kondici byly před tím, než jim odbyt spadl na nulu. Pomoc od státu totiž vnímá jako nedostatečnou a proces žádostí o kompenzace jako zdlouhavý.

„Kolegové v minipivovarech čekají, co bude, a snaží se prodat aspoň nějaké pivo v lahvích. Ale jsou to jen nízké jednotky procent klasického obratu, to není na přežití, to je jen na minimalizaci ztrát,“ konstatuje Koudelka.