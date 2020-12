Lano je lehčí i bezpečnější než dosud používaná ocelová lana. ČTK to řekla mluvčí skupiny BR Group, do níž Lanex patří, Ivana Gračková. Vývojářka Lenka Hrubá řekla, že ocelová lana, která se pro zavádění drátů používají, jsou těžká a reziví. Pokud se přetrhnou, můžou například někoho zranit, protože se rozštěpí. "Naše lana jsou o hodně lehčí, nenasakují vodou, takže nenabírají hmotnost, a při přetržení jenom spadnou, nic se neroztřepí, nic nestřelí, nic nemůže nikoho zranit. V tom je ta výhoda," řekla Hrubá.

Lano z Lanexu je při stejné pevnosti oproti ocelovému lanu až sedmkrát lehčí. Jeho vývoj trval podle Hrubé přibližně rok a půl. Lanex tak pokračuje ve vývoji vysokopevnostních lan, která uvedl na trh loni. Firma s vývojem lana začala, poté co se na ni obrátil český zákazník Profi EMG, který se s textilními lany pro instalaci drátů vysokého napětí setkal u německých výrobců. "První sadu lan jsme pro něj vyrobili už v letošním roce, ale původní verzi jsme nyní upgradovali. Lano už prošlo nejnáročnějšími zátěžovými testy," řekla vývojářka.

Nesají vodu, nešpiní se

Vylepšení spočívalo ve změně konstrukce vnějšího opletu, který zvyšuje odolnost lana vůči oděru, a následná apretaci, jež zabraňuje nasáknutí vodou. "Díky tomu, že nesaje vodu, při práci v terénu se nezvyšuje hmotnost lana, a protože je také oleofobní, nešpiní se," uvedla Gračková. Zvyšuje se tak i životnost lana. "Používáme stejné testy jako armádní sektor, který má nejpřísnější standardy testování, žádná lepší metodika na světě neexistuje. Naše lana na zavádění vodičů vysokého napětí tedy plní i vojenské normy," řekl obchodní manažer Vojtěch Eliáš. Lano této kvality podle firmy v současnosti nevyrábí nikdo jiný na světě.

Prvních pět kilometrů lan by Lanec mohl vyrobit do konce března. "Potenciál produktu je obrovský. Rozhodně máme v plánu přesah mimo české a slovenské území. Primárně ho nabídneme na český a slovenský trh, dalším krokem budou ostatní státy," řekl manažer. Lanex exportuje do více než 70 zemí celého světa. Ne všechny země ale při zavádění vodičů vysokého napětí používají stejné technologie. "V nejbližších pěti letech se budeme snažit pokrýt převážně Evropu a Blízký a Střední východ," řekl Eliáš.

Lanex vyváží 90 procent své produkce, především na trhy EU a Ruska. Firma své výrobky dodává také většině velkých světových armád, včetně armád USA, Ruska nebo Izraele. V roce 2019 činil její obrat přibližně 800 milionů korun. Firma má více než 400 zaměstnanců.