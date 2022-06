„Zajít si na dobrou snídani dnes vnímám jako velký trend. Během víkendových snídaní máme většinou vždy plno. Není obvyklé, že by přišel zákazník bez rezervace a našel volný stůl,“ říká Jakub Koreis, který si v centru Plzně otevřel před třemi lety svoji vlastní kavárnu Walter. „Oblíbená jsou hlavně vejce Benedikt, což je prostě věc, kterou nikdy nemůžeme vyndat z nabídky. Trendy je také avokádový chléb. Určitě už to není tak, že by dnes lidem stačila míchaná vajíčka nebo hemenex. Chtějí něco nápaditého a to je dobře. Doba jde dopředu a my se zákazníkům snažíme vyjít vstříc,“ vypráví dále majitel oblíbené plzeňské kavárny.