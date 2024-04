Oblíbené restaurace, které dočasně zmizely z gastromapy Rokycan, jsou zpět. Po několika měsících zahájila provoz restaurace Corso v centru města. Na vlakovém nádraží už si lidé našli pizzerii Rud´s pizza a na své znovuotevření se chystá restaurace Na Střelnici. V dohledné době přivítá první návštěvníky také zcela nová restaurace zaměřená na moderní gurmány.

Pizza i česká klasika. Tradiční rokycanské restaurace opět ožívají. | Video: Deník/Veronika Krátká

Českou kuchyni, ryby, burgery, minutky, dezerty i míchané nápoje nabízí nově otevřená restaurace Corso. Podnik s kapacitou 50 míst uvnitř a s předzahrádkou má v nájmu Hana Machová, která působí v oboru řadu let: „Provozovala jsem restauraci U Komína v Plzni, předtím Obecní restauraci Plasy. Tady v Rokycanech lidé postrádali větší prostor v centru města, kam by mohly přijít i početnější skupiny. Chceme pořádat svatby, rauty, víkendové akce. Každý měsíc plánujeme zpívanou s country kapelou,“ dodává Machová.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Nového nájemce má také restaurace Na Střelnici, která je majetkem města. Uvnitř panuje pracovní ruch, v akci jsou malíři a další řemeslníci. Provozovatelka Tereza Zachatá poprvé otevře 11. května: „Zahájíme dětskou diskotékou. Vařit začneme 13. května, zřejmě o týden později otevřeme cukrárnu a od července vždy v pátek a v sobotu také vinný bar.“ Terezu Zachatou znají lidé v Rokycanech z cukrárny Pixí, která se tak znovu otevře v nových, podstatně větších prostorech. Na chodu Střelnice se bude podílet její matka Ivana Jakoubková, která má dlouholeté zkušenosti s provozem firmy Catering Rokycany. „Budeme podávat snídaně i obědy, večer v pracovních dnech bude otevřeno jen při akcích. Menu bude podobné jako v Pixí, lidé k nám chodí hlavně na českou kuchyni a burgery,“ dodává Ivana Jakoubková. Znovuotevřená Střelnice dál zůstane místem konání kulturních a společenských akcí, svateb, oslav a tanečních. Čtvrtky by měly nově patřit kvízům.

Po 15 měsících se do Rokycan vrátila pizzerie Rud´s pizza. Zákazníci ji najdou na vlakovém nádraží. „Dlouho jsme hledali nový, vhodný prostor. Za těch 15 měsíců mi přišlo přes tisíc zpráv, ve kterých se mě lidé ptali, kdy v Rokycanech zase otevřeme a jestli jsme to úplně nevzdali. My jsme to určitě vzdát nechtěli. Za to, že pobočka funguje, patří poděkování franšízantovi Patriku Fidlerovi,“ vysvětluje majitel Rud´s Pizza Rudi Kolndrekaj s tím, že pizzerie nově nabízí posezení i kávu. „Zákazníci jsou konečně spokojení, dávají nám zabrat, vůbec nestíháme. Jsme za to moc rádi,“ dodává Rudi Kolndrekaj. Jeho firma má v současné době v České republice 17 poboček. Expandovala také do Řecka, Kosova a míří do Albánie.

Pizza nad zlato. Příběh Rudiho z Kosova připomíná pohádku

Vedle vlakového nádraží se otevře v dohledné době úplně nová restaurace společnost Biggest. Vznikne ve zrekonstruované historické Fitzově vile, která se mění na hotel s názvem Villa Fitz s fitness a wellness centrem a multifunkčním sálem. „Restaurace se chce zaměřit na bohatství českého kulinářského dědictví s přizpůsobením současným trendům zdravého stravování. Naším cílem je oslovit moderního gurmána a pracovat s těmi nejkvalitnějšími surovinami, které nabízí česká půda a tradiční řemeslníci, samozřejmě bez náhražek,“ vysvětluje manažerka hotelu Slavěna Milnaříková s tím, že menu se bude měnit s ročními obdobími.