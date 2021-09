V srpnu začalo v Česku podnikat 4885 lidí, což je o 1167 méně než ve stejném měsíci loni a ve srovnání se stejným obdobím nejméně od srpna 2015. V letošním roce jde zároveň po červenci o druhý nejslabší měsíc co do počtu nově vzniklých živností.

"Zatímco loni v létě panoval po uvolnění krizových opatření ve společnosti poměrně velký optimismus, po podzimních a zimních zkušenostech byli letos Češi opatrnější a do podnikání se tolik nehrnuli. Na druhou stranu je pozitivní, že se snížil také počet těch, kteří s podnikáním končí. Nedochází tedy k úbytku podnikatelů, ale spíše ke stabilizaci celé situace," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

V letních měsících začalo v ČR podnikat 14 547 lidí, o 2842 méně než ve stejném období loni a nejméně od roku 2017. Na druhou stranu jich také méně svoji činnost přerušilo nebo ukončilo. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF a dat portálu www.informaceofirmach.cz.

