Rodinná firma, pan Pavel a jeho žena Eva, nabízí videokurzy, od kreativní tvorby až po osobní rozvoj nebo fitness. V současnosti má platforma čtvrt milionu uživatelů, padesát tisíc platících zákazníků a roční obrat přes 10 milionů korun.

Šití bot pro začátečníky, Porod bez obav, Paličkování, Drátkování, Háčkování, Drhání, Kreslení pravou hemisférou, Výroba vinutých perel, Výroby betonových šperků, Oblékání a styling, Výcvik psa, Příprava kávy, Pilates, Masáže přes oděv, Tenis pro začátečníky, Naučte se kouzlit, Šití ekopanenek, Orientální břišní tance a třeba Redcepty na šťastné vztahy. To je jen zlomek názvů videokurzů, Farovi jich nabízejí 180.

Chuť předávat znalosti

KurzyProRadost.cz vznikly v roce 2012, už před tím ale pan Pavel s manželkou podnikali. „Měli jsme malou rodinnou firmu, která se zabývala provozem aplikace na tvorbu webových stránek. Ta firma stále funguje a vlastně díky ní, protože vydělávala peníze, jsme mohli začít provozovat Kurzy pro radost, které byly v prvních šesti letech ve ztrátě nebo na nule.“

Na začátku byla chuť předávat znalosti a zkušenosti kreativním způsobem, který jim přinášel více radosti než klasické školení v zasedačkách. První kurz „Kreslení pravou hemisférou s Petrou Cibulkovou“ se setkal s pozitivní odezvou, a kurzy se rozjely. Ne vše se vydařilo.

„V prvním roce jsme natáčeli kurz „Ze starého nové“ a po pár měsících jsme ho stáhli. Lektorka v něm ukazovala, jak vyrobit třeba lustr z plastové lahve nebo designovou cukřenku z kelímku od jogurtu. Byl to děsný úlet. A naopak. Nebyli jsme si jistí tématy obličejové masáže nebo masáže miminek, ale nakonec jsou velmi úspěšné. Mezi top kurzy patří zmíněné kreslení pravou hemisférou i nový kurz Péče o ovocné stromy a jejich údržba řezem.“

Začátky dotovali z vlastních peněz, sháněli lektory, připravovali scénáře, natáčeli, starali se o marketing, ale také vytírali podlahu v kanceláři. „Jeden měsíc nás nakopl, druhý jsme s tím chtěli seknout.“

Zlom přinesl redesign jejich webu na konci roku 2016 s věrnostním programem pro uživatele a spuštění vlastního affiliate systému, který přivedl mnoho nových partnerů. Covidová krize pak přivedla nové zákazníky, kteří objevili vzdělávání přes videokurzy a kupovali dárkové poukazy.

Získat pozornost mladší generace

Pavel Fara vzpomíná, jak zpočátku občas zakopávali. Třeba když natáčeli s každým, kdo měl zájem, a kromě úspěšných kurzů tak produkovali i ty, které nikdo nekupoval. „Dnes už víme, že třeba domácí pečení chleba je sice krásná dovednost, ale kurz by byl neprodejný – na YouTube jich je zdarma spousta.“

Výzvou pro Farovi je nalákat pozornost nejmladších generací. „K tomu potřebujeme získat pro spolupráci i nejmladší generace lektorů. Kreslení na tabletu a obecně digitální tvorba, ale i návody na obsluhu různých aplikací, programů, to je pro nás velká výzva.“

Farovi se řadí mezi rodinné firmy. „Je to tak, že když jdou ostatní do kina, tak makáš. Když jdou ostatní na koncert, tak makáš. Když jdou kamarádi na pivo, tak makáš. Ty i tvoje žena. Když to nevydělává, tak sáhneš do kasičky a dáš do toho další peníze, protože tomu moc a moc věříš.“

A o konkurenci říká: „Prosadit se v této oblasti není jednoduché, ale my konkurenci bereme spíše jako výzvu k akci. Můj životní sen je dělat věci pro radost, umět zvládat neúspěch a bolestné situace. Pořád se to učím,“ dodává Pavel Fara a už se těší, jak letos připraví velký kurz domácí výroby vína. A možná přemýšlí, jak do podnikání jednou zapojí své dva syny.