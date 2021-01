Znovuotevření obchodů se školními potřebami a jiným artiklem využili v úterý i obyvatelé Rokycan.

Pavel Schwarz přišel v úterý nakoupit do papírnictví Rokytka v centru Rokycan. | Foto: Deník / Václav Havránek

Zamířili třeba do útulné Kolorky v ulici Míru, kde vládne Michaela Nídelová: "Náš sortiment je tak pestrý, že bychom se vešli do květinářství či galanterie. Bohužel to nešlo, takže jsem musela čekat až do 19. ledna. S tím, že největší poptávka je po barvách."