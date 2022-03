Margaret KřížováZdroj: se svolením Margaret KřížováNakladatelství Vltava Labe Media proto ve spolupráci s byznys mentorkou Margaretou Křížovou připravuje projekt Jak na peníze a malé podnikání, ve kterém jednoduchou formou radí, jak ušetřit a naučit se dobře hospodařit. A to nejen v rodině, ale také v drobném podnikání.

Seriál natočený v prostoru Magenta Experience Center můžete zhlédnout na www.vlasta.cz a na www.denik.cz.

Přestože úroveň finanční gramotnosti v České republice v posledních dekádách pomalu stoupá, stále jsme v porovnání s jinými evropskými zeměmi na průměrných hodnotách.

Index finanční gramotnosti, který každoročně měří Česká bankovní asociace (ČBA), vloni dokonce poprvé po letech poklesl. A to na úroveň 55 bodů, což pro nás fakticky znamená návrat do roku 2017.

Prvotní informace o financích získáváme už jako děti v rodině. Právě od rodičů a nejbližších příbuzných si člověk přináší do života první finanční návyky.

Podnikatelé s účtem u Sberbank musí změnit účet. Jinak přijdou o kompenzace

Od roku 2009 je finanční gramotnost také součástí učebních osnov některých středních škol a od roku 2013 je součástí základních škol. Čtvrtina dospělých Čechů přiznává, že finanční znalosti čerpají převážně z vlastních zkušeností, pětina se pak o financích nejvíce dozvěděla od svého poradce.

A co vy? Mluvíte rádi o penězích? Myslíte na ně často? Nebo je pro vás toto téma tabu?

„Může to mít řadu důvodů. Třeba že máte strach, co zjistíte. Nebo se prostě stydíte, že nevíte, jak na tom jste. Jenže pokud chcete s penězi vyjít a dobře hospodařit, myslet na ně zkrátka trochu musíte. Především musíte vědět, kolik jich doopravdy máte,“ vysvětluje Margareta Křížová v prvním díle seriálu Jak na peníze a malé podnikání, který se věnuje tématu Já a osobní finance v kostce.

Schválně si položte několik otázek: „Víte, kolik peněz máte, za co utrácíte a jak často? Víte, na jak dlouho máte finanční rezervu? Máte finanční KPZ neboli krabičku, či spíše „kasičku“, poslední záchrany?“

Většina z nás to ví, nebo přinejmenším tuší, ale přece jen stojí za to, vzít si bankovní výpis a důkladně si ho prohlédnout. Ostatně právě tohle je základní pravidlo osobních financí – vědět, kolik peněz mám, protože jen tak mohu mít situaci pod kontrolou.

VIDEO: Jisté investice jsou zlato a nemovitosti, říká známá ekonomka

Důležité je také vědět, za co platím, proč a kdy.

Margareta Křížová rovněž radí rozvrhnout si částku, kterou měsíčně disponujeme, ideálně podle pravidla 50–30–20. Neboli padesát procent na bydlení, poplatky a jídlo, třicet procent na rezervu a dvacet procent na úspory a investice, ostatně o investicích také bude jeden z dalších dílů seriálu.

Pravidla, jak vyjít s tím, co mám

1. KDO VÍ, CO MÁ, TEN MÁ SITUACI POD KONTROLOU – je důležité mít přehled o tom, co se děje na mém bankovním účtu.

2. JEDNU MINCI SEM, DRUHOU TAM – pravidlo 50/30/20. Rozdělit si měsíční příjem na tři části, největší na bydlení a životní potřeby, menší na rezervu a nejmenší na úspory a investice.

3. MÍT KAM SÁHNOUT – vytvořit si „kápézetku“ neboli finanční rezervu, když se rozbije třeba pračka nebo lednice.

4. CO NEMÁM, TO NEUTRATÍM – automatizace neboli nastavení trvalého příkazu na určitou částku, kterou pošlu na jiný účet, tvoříme tak rezervu na horší časy.

5. ŠETŘIT NA TO, CO CHCI – mít finanční cíle, střednědobé, krátkodobé či dlouhodobé, ať už v podobě dovolené, auta či krásných bot.

6. INVESTOVAT – spoření je důležité, ale v dnešní době je třeba i investovat, jinak úspory „schlamstne“ inflace.

Zdroj: Vltava Labe Media