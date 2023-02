Vladimír a Tomáš. Partneři v životě i kuchyni vládnou rokycanské Střelnici

Vladimír a Tomáš. Patnáct let kolegové v práci, partneři v podnikání i v soukromém životě, který je nyní přivedl do Rokycan. Konkrétně do restaurace Na Střelnici v centru města, což považují za další významnou gastronomickou výzvu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tomáš Šik a Vladimír Herzig, noví provozovatelé známé rokycanské restaurace Na Střelnici. | Foto: archiv T. Šika a V. Herziga

Co už máte za sebou?

Zpočátku jsme fungovali jako řadoví zaměstnanci. V regionu třeba v pizzerii Paganini, kterou zná starší generace jako Zlatý pohár, či za hranicemi v sousedním Německu v pozicích kuchařů nebo číšníků. Každá taková štace byla zároveň obrovskou šancí k získávání zkušeností a snad jsme ji uchopili správně. Kdy jste se pustili do vlastního podnikání?

Bylo to v dubnu 2017 a zvolili jsme do té doby nevýraznou Trianu v Břasích. Tam jsme si ověřili, jak bezvadně může fungovat vztah se zákazníkem. Ale raději bychom použili termín hosté, neboť si vážíme každého návštěvníka. Jaké byly v Břasích vaše začátky?

Jednoduché to určitě nebylo. Zahajovali jsme opravou vnějšku objektu a ruku v ruce s tím získávali první věrné klienty. Bohužel jsme se dočkali i negativních ohlasů - na konci února 2019 nám někdo v noci hodil do provozovny zápalnou láhev. Naštěstí se požár nerozhořel a útok odnesly jen vstupní dveře a fasáda. Dodnes nevíme, zda šlo o pomstu, či konkurenční boj. Nenechali jsme se rozhodit. S termíny jako spolehlivost, komfortní jednání a v neposledním řadě s kulinářským zážitkem jsme dokázali přilákat celou řadu nových návštěvníků. Jedním z našich pravidelných hostů, ať už v Trianě, nebo nyní nově v Rokycanech je i stálice české populární hudby Helenka Vondráčková. Naší hlavní devizou jsou kvalitní suroviny a ingredience. Ve finále za námi jezdili přátelé doslova z celé republiky a je jen škoda, že jsme se s majitelem objektu neposunuli dál. V době covidu začala s výrobu „piva“ pro děti. Zájem o její kombuchu roste Naštěstí se ale objevila nabídka pronájmu restaurace Na Střelnici…Objevili jsme ji včas a od září loňského roku se pustili do úprav. Jednoduché po několika předchozích nájemnících nebyly, ale přesto jsme v prosinci otevírali. Doslova za pochodu, s obrovským odhodláním a důrazem na profesionální servis i kvalitu. Chceme, aby se tu stálí klienti i nově příchozí cítili jako doma. Hektické období se pochopitelně neobešlo bez potíží. S personálem je to v našem odvětví složité, ale snad jsme vybrali ty správné lidi. Letmo jste zmínili ingredience. Z jakých surovin pokrmy připravujete?

Rozhodně s vyloučením chemie. Vždyť jen třeba vývar musí být klasicky z kostí, a to samé platí o hlavních jídlech. Symbióza na talíři, to pro nás fakt není prázdný termín. S ohlasem se už setkala polední menu, ale zaměřujeme se i na minutky. S tím, že zisk je důležitým, ovšem nikoliv nejvýznamnějším faktorem naší snahy. Proto se soustřeďujeme i na neobvyklé záležitosti a dosavadní ohlas je rovněž pozitivní. Zařízení ve středu Rokycan má úžasný potenciál. Počítáte s dalšími novinkami?

Už teď se Na Střelnici konají společenské události. Koncerty, plesy a hodláme v tom pokračovat. Na léto počítáme se živou hudbou, zahrada je jako stvořená pro koncerty a divadelní nebo filmová představení. Na své si tu přijdou i maminky s dětmi či milovníci grilování. Pizza nad zlato. Příběh Rudiho z Kosova připomíná pohádku

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu