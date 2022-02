Muže bavilo hledání pokladů. Jeho koníček ho ovšem přivedl i k vrtání studní

„Vidím to jako dneska, přitom je to už dvě desetiletí zpátky, když jsem byl poprvé hledat s detektorem kovů, a to díky kolegovi z práce, který již nějakou dobu detektor měl. Jednalo se o detektor Garetta 150. Hned napoprvé mě to naprosto chytlo. Nebylo tak pro mé okolí překvapením, že jsem si krátce poté pořídil detektor vlastní. Je to už 20 let, co chodím hledat "poklady". Moje první mince byl šestikrejcar,“ začíná své vyprávění Bohumil Bauer z Rokycan, který se živí jako studnař. Takže má kopání a vrtání se v zemi vlastně přímo v popisu práce.