V desítkách hospod po celé republice ochutnali štamgasti velikonoční pivo. S charakteristickou zelenou barvou a zajímavou chutí.

Minipivovar Klenot v Radnicích uvařil speciální zelené pivo. | Foto: Deník/Václav Havránek

Výzvu přijal také Josef Melich z radnického minipivovaru Klenot: „Složitá receptura to určitě není. Chce to ale vařit nápoj s láskou,“ usmívá se muž, který se nejpopulárnějšímu tuzemskému pití věnuje deset let.

Rok 2024 zahajoval právě v prodlouženém víkendu, kdy se v jeho domě stavěli turisté, cyklisté i domácí, aby zpestřili sváteční stůl. Vybírat mohli z desetistupňového či dvanáctistupňového piva a kromě zmíněného zeleného odstínu šlo na odbyt tmavé dvanáctistupňové pivo i patnáctka, vyhledávaná labužníky. „Moc dobře se po něm spí,“ má jasno Melich.

Radnické kecky nezahálely ani o Velikonocích

Zdi výčepu zdobí ocenění z nejrůznějších soutěží. Klenot se prosadil například v Rokycanech nebo na prestižní přehlídce v Nepomuku.