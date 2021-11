Profesionálové z Rokycan i kolegové z SDH Mirošov a Příkosice realizovali protipožární opatření. Během vyšetřování nehody asistovali policistům a věnovali se i řízení dopravy.

Směna HZS Rokycany kromě toho zvládla před polednem technický zásah v okresním městě.

Šestačtyřicetiletý řidič Škody Fabia nezvládl koně pod kapotou za Ostrovcem ve směru do Skryjí. Při projíždění pravotočivé zatáčky dostal smyk a v protisměru narazil s vozem do svahu. Dechovou zkoušku odmítl, aby policisté vzápětí zjistili, že nikdy nevlastnil řidičský průkaz. A pokud by ho i měl, nebyl by mu nic platný kvůli zákazu řízení motorových vozidel do poloviny ledna 2025…