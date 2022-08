„Požár vznikl, už bych neřekl nedbalostí, ale hloupostí lidí, kteří si tam evidentně rozdělali otevřený oheň,“ řekl Deníku mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. Velitel parkové hasičské jednotky Petr Šrail doplnil, že nezodpovědní turisté zřejmě špatně uhasili ohniště. „Naštěstí si kouře všiml návštěvník Šumavy, který se šel na místo podívat a zavolal na operační středisko,“ uvedl Šrail. Dodal, že zásah výrazně komplikoval fakt, že na místě není signál a že je špatně dostupné pro hasičskou techniku. I tak se ale podařilo požár na ploše cca 8 x 8 metrů rychle zlikvidovat. „Vrátili jsme se z Českého Švýcarska. Ani nechci domýšlet, co by se stalo, kdybychom to neuhasili včas a i u nás by oheň přerostl v něco většího,“ dodal Šrail.

Dvořák v této souvislosti připomněl, že v současné době je i na Šumavě velké sucho. Mimo jiné to dokumentuje i fakt, že včera a dnes se nemůže splouvat Teplá Vltava, protože je hladina pod 50 cm, což je určitý ukazatel sucha. Vloni se přitom splouvalo celý rok. „Opakuji výzvu, aby lidé nepoužívali otevřený oheň včetně plynových vařičů, ideálně aby ani nekouřili, protože i nedopalek může založit požár,“ uzavřel Dvořák.

Dva zloději mají na triku dvanáct krádeží na Klatovsku. Jeden putoval do vazby