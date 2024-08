Začal s malým kastrůlkem a postupně vybudoval celou varnu. Na oslavu kulatého výročí se v areálu minipivovaru uskuteční program s hudbou, občerstvením a zábavou pro děti.

Josef Melich začal vařit zlatý mok nejdřív jenom pro sebe, svou rodinu a kamarády: „Než jsem vyladil tu správnou chuť, bylo to náročné. Ta chuť je spíš do hořka. Říká se, že pivo má být hořké a tak to dělám. Samozřejmě jsem chtěl, aby to lidem chutnalo, to je ta hlavní podstata, proč se to pivo vaří. Dával jsem ho ochutnat rodině, pak kamarádům. Ten okruh se postupně rozšiřoval natolik, že jsme na konci jara 2014 založili s manželkou minipivovar. Je to rodinný podnik, pomáhá nám i syn.“ Varna, kterou Melichovi vybudovali má kapacitu 250 litrů. Pak už stačilo jen vybrat ten správný název. „Nějakou dobu jsme o tom přemýšleli a pak to tak nějak vyplynulo. Řekl jsem, že moje manželka Gabriela je klenot a bylo to,“ usmívá se Josef Melich.

Pivo z radnického Klenotu je živé, nepasterizované. „Vyrábíme spodně kvašené jednormutové pivo, které zraje čtyři až šest týdnů. Dodáváme je v sudech i v PET lahvích. Tady u nás v restauraci je pořád na čepu desítka i dvanáctka neboli výčepní pivo a ležák,“ říká majitel minipivovaru. Lidé mohou Klenot ochutnat také na pivních slavnostech v regionu, kde radnické pivo získalo řadu ocenění.

V okolí minipivovaru v Puchmajerově ulici teď vrcholí přípravy na oslavu desátého výročí Klenotu, která se uskuteční v sobotu 17. srpna od 13 hodin. Na pódiu vystoupí kapely Bílá pěna, Country Pocket, Greymon, Rocksana a Lords. „Pro děti chystáme velký skákací hrad, bude tady pivní stan, k tomu stánky s občerstvením a také rožeň, na kterém budeme připravovat vepřové kýty,“ prozrazuje Josef Melich.