Tradiční rokycanská restaurace Na Střelnici s přilehlou zahradou po několika měsících zase ožila. Kromě obědů nabízí snídaně a posezení v cukrárně s dětským koutkem. Brzy přibyde i vinný bar. Nová provozovatelka Tereza Zachatá už ve velkém sále uspořádala první kulturní a společenské akce.

Restaurace Na Střelnici v Rokycanech po několika měsících zase ožila. | Video: Deník/Veronika Krátká

Tereza Zachatá má za sebou první dva týdny provozu nově upravené restaurace. Dosud vedla cukrárnu Pixí. Na chodu Střelnice se podílí také její matka Ivana Jakoubková, která má dlouholeté zkušenosti s provozem firmy Catering Rokycany. Zapojila se i její nejmladší dcera Adéla Sochůrková, která se pustila do příprav prvního vinného baru ve městě.

Tereza Zachatá je po prvních týdnech s rozjezdem Střelnice spokojená: „První akcí byla dětská diskotéka s Culinkou, přišlo přes sto lidí a ohlasy byly velmi dobré. Už máme domluvená další vystoupení pro děti a řešíme termín maškarního dětského Silvestra. Pro dospělé chystáme například myslivecký ples a samozřejmě koncerty. Kalendář se nám plní také třídními srazy a různými oslavami. Informace o programu lidé najdou na našich webových stránkách nebo Facebooku.“

Provozu kuchyně se ujala Ivana Jakoubková: „První dva dny po otevření to byl masakr, na jídelním lístku byla svíčková, kterou mají lidi rádi a druhý den burgery, to byl obrovský nápor. Teď vaříme kolem 90 obědů denně. Lidé si můžou vybrat ze tří hotovek, většinou je to česká klasika a máme i stálou nabídku – salát Caesar, řízky a smažený sýr. Všechno včetně knedlíků je naše domácí výroba.“ Restaurace nabízí 50 míst plus posezení na zahradě. Novinkou jsou snídaně, které Na Střelnici servírují každý všední den od půl osmé ráno. „Lidé si nejčastěji dávají vaječné omelety, k tomu opékáme toasty. Zájem je i o zapečené tortilly se šunkou a sýrem. V nejbližších dnech rozšíříme nabídku o vejce Benedikt, tedy uvařené ztracené vejce na opečeném muffinu přelité holandskou omáčkou,“ dodává Ivana Jakoubková.

Po dlouhých letech se na Střelnici vrátila cukrárna. V nabídce jsou domácí zákusky a limonáda, káva a zmrzlina. Pro děti je připravený koutek s hračkami.

Novinkou bude vinný bar, který se otevře 7. června. „Zahájíme řízenou degustací, na kterou se už lidé mohou registrovat na našem webu. Vystudovala jsem střední hotelovou školu, kde jsem se hodně věnovala právě sommeliérství. Mám za sebou několik soutěží v tomto oboru včetně umístění na mistrovství republiky,“ říká Adéla Sochůrková s tím, že v nabídce budou výhradně tuzemská vína, zejména od společnosti Bohemia Sekt. Degustace by se měla ve vinném baru konat pravidelně každý první pátek v měsíci.

Město Rokycany koupilo objekt Střelnice v roce 2022 za téměř 17 milionů korun, aby během rekonstrukce Sokolovny sloužil jako kulturní centrum. „Město ukončilo nájemní smlouvu s předešlým provozovatelem ke konci roku 2023, nový nájemce má prostory restaurace včetně sálu a zahrady pronajaté od května 2024. Město si vyhradilo právo pořádat v objektu akce pouze za režijní náklady, a to po vzájemné dohodě s provozovatelem. Například od září bude na Střelnici organizovat dva turnusy Tanečních kurzů pro mládež. Město celý objekt před předáním novému nájemci vyklidilo a provedlo nutné opravy k zajištění provozu,“ dodává mluvčí Rokycan Adriana Jarošová.