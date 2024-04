Jedním dechem dodejme, že příjemně, neboť prosadit se v konkurenci pěstitelů z Moravy (ale také ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Austrálie či Španělska) nebylo vůbec jednoduché.

„Nesmírně si vážím především hodnocení v rámci XI. ročníku festivalu pálenek, likérů a pomazánek ve Svatobořicích - Mistříně. Sešlo se tam 1764 vzorků a koštovalo je 150 odborníků. Ze sedmi zbirožských vzorků jich bylo šest zařazeno do II. kategorie, což jsou velmi dobré destiláty,“ říká muž, který se ve valašském království narodil, ale posléze se usadil na západě Čech.

Radost má zejména z úspěchu osmnáctiprocentního likéru s mátou a jitrocelem. Bylinky mu pomáhala sbírat Marie Smékalová ze sousedního Plískova a Veselý k tomu přidal své poznatky.

Další ocenění a diplomy dorazily do Zbiroha z přehlídek v Bělově u Otrokovic, hotelu Rusava v Bystřici pod Hostýnem a také z Važan nad Litavou. Tady z toho bylo třetí místo s pálenkou ze staročeských odrůd jablek, o která se v Mirošově stará Josef Ptáčník.

Právě zaměření na osvědčené regionální ovoce je pro sympatického seniora výzvou nadcházející sezony. Včetně komunikace s pěstiteli, kteří do areálu na severu Rokycanska jezdí z několika regionů. „Nyní mne čeká jen důkladné vyčištění systému za pomoci kyseliny citronové, krystalové sody a dalších přípravků. Pak přijedou celníci a přístroje až do podzimu zapečetí. A já budu s dodavateli sledovat, co počasí provede s úrodou,“ má jasno provozovatel.