Už v starém Egyptě si ženy barvily vlasy henou. Ta je dodnes jedním z nejoblíbenějších barvidel po celém světě. Vyšší vrstva měla již tenkrát sluhy, kteří se starali o jednotlivé zkrášlovací procedury. Kadeřníci a parukáři měli vždy plné ruce práce. Po jiné barvě vlasů však toužily také ženy z vrstev, kde si za službu platit dovolit nemohly. A tak si vlasy barvily doma samy. Některé to tak dělají doposud. Důvody nejsou pouze finanční, jednou za čas si zajít ke kadeřníkovi může dovolit téměř každá žena. Někdo si barví vlasy doma, aby mohl experimentovat, často to dělají mladé dívky. U někoho to je nedostatek času nebo pohodlnost. A někdo si klade otázku: „Proč by mi vlasy měla barvit kadeřnice, když to zvládnu doma?“