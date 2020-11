Světla kamer při rozhovorech po závodě vymění za světla kamer ve studiu. Olympijská medailistka Gabriela Koukalová je novou posilou pořadu Showtime na Primě.

Na vystupování před kamerou je Gábina zvyklá, přece jen v biatlonu sbírala jeden úspěch za druhým. Teď si ale vyzkouší úplně jiný adrenalin. Nejenže bude moderovat, ale ještě navíc v živém vysílání.

„Nabídku na moderování beru jako obrovskou šanci a příležitost. Velmi si toho vážím a na práci se obrovsky těším. Jsem cílevědomý člověk, chci se učit nové věci, posouvat se a poznávat sama sebe,“ popsala nadšeně Gábina.

Neváhala ani chvilku

Na vystupování před kamerou je Gábina zvyklá, přece jen v biatlonu sbírala jeden úspěch za druhým. Teď si ale vyzkouší úplně jiný adrenalin. Nejenže bude moderovat, ale ještě navíc v živém vysílání.

„Nabídku na moderování beru jako obrovskou šanci a příležitost. Velmi si toho vážím a na práci se obrovsky těším. Jsem cílevědomý člověk, chci se učit nové věci, posouvat se a poznávat sama sebe,“ popsala nadšeně Gábina.

„Z pořadu Showtime mě oslovili, když jsem se účastnila natáčení seriálu Sestřičky. No, kafe dělám dobrý, to klidně můžu…“ komentovala to s úsměvem Koukalová, která prý na nabídku kývla téměř bez rozmýšlení.