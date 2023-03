Pondělí odpoledne bude v rokycanské knihovně patřit spisovatelce Lilce Prossové z ValašskaZdroj: Deník/Václav HavránekHned 1. 3. odstartovala Semínkovna. Oblíbený projekt naplnil stovky sáčků semeny slunečnice, dýně a pšenice pro jarní osev misek. Semínkovna funguje jako knihovna: na jaře si vypůjčí zájemci semínka, vypěstuji je a na podzim vrátí. Zatím návštěvníci najdou tuto aktivitu v hlavní půjčovně, ale s s vlídnějším počasím bude přemístěna do atria knihovny.

Už 2. března pokračovalo dění s Janou Poncarovou. Úspěšná spisovatelka s kořeny v Dobřívě představila nejen román Herečka, ale i svoji nejnovější publikaci Deník Věrky Kohnové.

Sobota 4. března je vyhrazena mezi 8. a 12. hodinou oddělení pro dospělé čtenáře včetně studovny a čítárny.

Valach Vlasta Veselý žije na Rokycansku. V rodném kraji soutěžil i s celerovicí

Náročné bude pondělí 6. března. Od 10 do 11.30 hodin se uskuteční informativní setkání o případném zřízení Lesního klubu pro kluky i děvčátka od tří do šesti let, návrhy přednesou účastníci kruhového posezení. Případně se lze dozvědět více u Anežky Trylčové (775 650 754).

Beseda s Lilkou Prossovou o projektu Bosé nohy v zahradě se bude konat rovněž v pondělí, a to od 14 hodin v Zeleném domě a od 16 hodin v knihovně.