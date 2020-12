Focení, které se uskutečnilo v rámci soustředění České Missis v hotelu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně, se mělo realizovat na terase hotelu s výhledem na vrcholky hor. Nevyzpytatelné počasí však bylo proti, venku se totiž strhla nefalšovaná horská bouře. Produkční tým České Missis nakonec rozhodl, že fotografování se přersune na hotelové kurty.

Samotnému focení předcházely důkladné přípravy. O perfektní make-up maminek se postaraly profesionální vizážistky kadeřnice a stylista Patrik Diamond, který soutěžící oblékl do sportovních matchy – matchy outfitů.

„Všem maminkám i dětem to nejen neuvěřitelně slušelo, všichni zvládli dlouhé focení naprosto bravurně. Musím přiznat, že maminky obdivuji už za to, že se do soutěže přihlásily a moc jim fandím," uvedla uvedla ambasadorka České Missis Alice Bendová.

„A bylo super, jak zvládly právě focení s dětmi. Z vlastní zkušenosti vím, jak je focení s malými dětmi náročné. Pokud si ti nejmenší postaví hlavu, je to solidní zkouška nervů. Tím víc mě překvapilo, že i ti tříleťáci to celou dobu zvládali s úsměvem a maminky s klidem a nadhledem. Všem včetně fotografa Honzy Altnera patří můj velký obdiv,“ dodala Alice Bendová.