Patříte k lidem, kteří mají rádi humor a rozdávají ho i ostatním. Nedochází vám v posledních dnech?

Mark Twain před dávným časem řekl, že humor není výsledkem překypující dobré nálady, ale řešením tísně. Vladislav Vančura napsal, že humor není smát se, ale lépe vidět a Karel Čapek soudil, že humor je něco jako pohled obráceným dalekohledem, takže nemocní vesele žertují o svých bolestech, které se tak zdají menší, zatímco mocní neradi žertují o své moci. Kdo tady ještě pamatuje tragický srpen 1968, nemůže zapomenout na explozi humoru, která v té době propukla a která nám pomohla přežít. Osobně si myslím, že specifický židovský humor byl tou druhou stranou mince, vedle Tóry, která umožnila přežití za opravdu krajně nepříznivých okolností a čekám, kdy přijde pan Kohn za panem Roubíčkem a zeptá se ho, kde má roušku…

Jak prožíváte své dny v době omezení a nařízení souvisejících s pandemií viru COVID-19?

Pracovně. Mám dokončit svou část rukopisu o KRÁLOVNĚ DĚSU – panice, a tak mi doba nahrává. Pak mám rozepsané to, co považuju za velmi důležité, EMOCE a současně se rodí další návaznost na psychopaty a tak vlastně využívám volný čas na práci, na kterou jsem musel ukrajovat do této doby z bohatého programu, jenž nyní skončil, doslova jak když utne. Také se mi docela líbí, že jsme celý den s mou ženou, jak za dávných časů a že obě naše děti o nás pečují a naše vnučky nám telefonují, když už k nám nesmí. Taky si píšu se všemi, s nimiž jsem byl spíš v pracovním řetězci, a teď si posíláme vtipy. A baví mě sledovat, jak rozkvetly forsythie a jak se nalévají pupence a mraky… Dostal jsem se ke knížkám, které jsem odkládal na léto, s představou, že v červenci tohle skončí se těším na odložené akce.

Bojíte se o své zdraví?

Myslím, že jako racionální člověk se bojím jediného, blbého umírání. To ale napsal už Jiří Wolker, zatímco Johnnie Walker si s tím hlavu nedělal. Nebo to bylo naopak?

Poslechněte si AUDIO VZKAZ pro čtenáře od Radkina Honzáka:

