Kdyby to neznělo cynicky, dalo by se říci, že se z toho stala nová móda při komunikaci slavných na sociálních sítích. Právě v tomto prostředí dochází často k tomu, že někdo slavný oznámí, že byl pozitivně testován na covid-19, popřípadě se svěří, jak u něj nemoc probíhá.

Mezi prvními celebritami, jimž byla diagnostikována nemoc COVID-19, se objevili oscarový herec Tom Hanks s manželkou Ritou Wilsonovou.

Pozitivní test na koronavirus oznámila také Sophie Grégoire Trudeauová, manželka kanadského premiéra Justina Trudeaua, která jen krátce předtím veřejně vystoupila na masové události v Londýně, jíž se zúčastnil také britský herec, hudebník a DJ Idris Elba. Také ten několik týdnů poté zveřejnil, že byl pozitivně testován na přítomnost nového typu koronaviru, ale nepotvrdilo se, že by oba případy spolu souvisely.

Další slavnou osobností, jež potvrdila, že se v jejím organismu našel koronavirus, byl britský následník trůnu princ Charles. Ten už také oznámil, že byl z nákazy vyléčen.

Naopak devětašedesátiletý herec Mark Blum, českým divákům známý zejména z prvního dílu filmové série o Krokodýlu Dundeem, komplikacím spojeným s nákazou podlehl.

Jaké světové celebrity se tedy s nejsledovanější nemocí současnosti setkaly a jak ji zvládají? Časopis Insider sestavil jejich přehled.

Hanks a Wilsonová: Opatrujte se

Třiašedesátiletí Tom Hanks a Rita Wilsonová oznámili pozitivní test během svého pobytu v Austrálii, kde se natáčí film Elvis o slavné hvězdě rokenrolu v režii Baze Luhrmanna. Hanks v tomto snímku ztvárňuje postavu plukovníka Toma Parkera.

"Ahoj, lidi, jsme s Ritou dole v Austrálii a cítili jsme se trochu unavení, jako bychom se nachladili a bolelo nás tělo. Rita měla trochu zimnice, kter přicházely a mizely. Mírné horečky taky… Byli jsme testováni na koronovirus a zjistilo se, že jsme pozitivní," napsal Hanks na Instagram. Svůj vzkaz zakončil slovy: "Opatrujte se."

Společnost Warner Bros., která distribuuje film, vydala prohlášení, že Hanks s Wilsonovou byli pozitivně testováni poté, co navštívili dvě z nejpopulárnějších turistických atrakcí v Austrálii.

„Úzce spolupracujeme s příslušnými australskými zdravotnickými agenturami, abychom identifikovali a kontaktovali kohokoli, kdo by mohl přijít do přímého kontaktu s člověkem, jenž byl pozitivně testován na COVID-19. Zdraví a bezpečnost členů naší společnosti je vždy naší nejvyšší prioritou a přijímáme preventivní opatření k ochraně každého, kdo pracuje na našich produkcích po celém světě. Dotyčný je v současné době léčen," uvedla Warner Bros.

Hanks a Wilsonová byli po pěti dnech propuštěni z Queenslandské nemocnice, v níž byli hospitalizováni, do domácí karantény ve svém australském domově. V ní nyní zůstávají.

Viru neunikla ani bývalá Bond Girl

Pozitivní test na koronavirus má podle svého příspěvku na Instagramu z 15. března také bývalá Bond Girl Olga Kurylenkoová, čtyřicetiletá herečka narozená na Ukrajině, která si zahrála s Danielem Craigem v bondovce "Quantum of Solace" z roku 2008. Ta patří také mezi ty celebrity, které už oznámily uzdravení.

"Jsem zavřena doma poté, co mě pozitivně otestovali na koronavirus. Vlastně jsem už téměř týden nemocná. Horečky a únava jsou mé hlavní příznaky," napsala Kurylenková. "Pečujte o sebe a berte to vážně!" dodala.

O dva týdny později zprávu aktualizovala s tím, že se úplně uzdravila. "Jeden týden jsem se cítila nanic a byla většinou v posteli s vysokou horečkou a silnými bolestmi. Druhý týden byla horečka pryč, ale objevil se lehký kašel a cítila jsem se hodně unavená. Na konci druhého týdne jsem se cítila úplně v pořádku," uvedla.

Hra o trůny ve stínu nákazy

Ani hrdinové slavné televizní fantasy ságy HBO "Hra o trůny" nezůstali, jak se zdá, nové pohromy ušetřeni. Pozitivní test na koronavirus tak oznámil na svém Instagramu 16. března Kristofer Hivju, který si ve Hře o trůny zahrál Tormunda Obrozhoubu.

Jedenačtyřicetiletý norský herec uvedl, že dokud to nepřejde, zůstane on i jeho rodina v izolaci. "My jsme na tom zdravotně dobře, mám jen mírné příznaky nachlazení. Existují ale lidé s vyšším rizikem, pro něž by tento virus mohl být zničující diagnózou, proto vás všechny vyzývám, abyste byli velmi opatrní, myjte si dobře ruce, udržujte si odstup půldruhého metru od ostatních, jděte do karantény, zkrátka udělejte vše pro to, abyste zabránili šíření viru," napsal.

Ledové království nákazu nezmrazilo

Nákaza postihla i protagonistku dalšího velkého filmového hitu, animovaného snímku Ledové království 2. Rachel Matthewsová, která v něm namluvila postavu Honeymaren, se o tuto informaci podělila se svými příznivci na Instagramu 16. března.

"Ahoj, lidi, mám pozitivní test na COVID-19 a od minulého týdne jsem v karanténě. Zatím není jisté, co bude následovat (dostávám smíšené informace, takže prodávám, jak jsem koupila), ale zřejmě zůstanu v karanténě, dokud mi neřeknou, že se mnou provedou něco jiného," napsala šestadvacetiletá herečka.

Příznaky prý začaly bolestí v krku, bolením hlavy a únavou. "Na test jsem šla proto, že jsem se vyskytla v blízkosti potvrzeného případu a projevovaly se u mě příznaky," uvedla Matthewsová. Neuvedla, kde přesně se nakazila, jen se zmínila o tom, že nechat se otestovat bylo "příšerně těžké". "Naše země je v tomto směru velmi pozadu a nemáme na to zavedený systém," napsala.

Na závěr svého příspěvku zveřejnila video herce a dýdžeje Idrise Elby, který onemocněl touže chorobou, a dodala: "Můžete být přenašečem bez symptomů."

Zpěvačka Lawrenceová: ochraňujte druhé

Americká zpěvačka Charlotte Lawrenceová potvrdila svou nákazu na Instagramu 17. března. "Budu v pořádku. Ale mnozí z těch, kteří to dostanou, nebudou, pokud onemocní příliš mnoho lidí příliš rychle," napsala devatenáctiletá hvězdička a dodala. "Prosím vás, abyste všichni chránili ty, kteří mají menší šance tento virus přežít."

Vybídla své příznivce také k tomu, aby zůstali doma, a zpomalili tak šíření viru. "Pro lásku Boží, dodržujte ku..a karanténu, nebo si vás dám na seznam."

"Sok" Krokodýla Dundeeho zemřel

Mezi ty, kteří bohužel nákazu koronavirem nepřežili, se zařadil devětašedesátiletý herec Mark Blum, který je českým divákům znám zejména ze slavné komedie Krokodýl Dundee z roku 1986, kde hrál nepříjemného Dundeeho soka v souboji o lásku krásné reportérky. Blum zemřel 26. března na zdravotní komplikace související s koronavirovou nákazou.

Herec se začal prosazovat v televizi v osmdesátých letech, kde se objevil v tehdejších populárních seriálech jako St. Elsewhere, Miami Vice a Sweet Surrender. Později si zahrál v řadě detektivních a policejních seriálů, mimo jiné šlo o Právo a pořádek, Advokáti, Frasier a také o známý seriál HBO Rodina Sopránů. V současnosti byl známý zejména díky seriálu Boj o moc, který sleduje intriky v rodině miliardářů.

Působil také v divadle, léta hrál na newyorské Broadwayi a byl členem divadelní společnosti Playwrights Horizons.

Smrt si vzala i oceňovaného amerického dramatika

Na zdravotní komplikace, v nichž mohla sehrát svou roli i nákaza novým typem koronaviru, zemřel také Terrence McNally, americký dramatik oceněný cenou Tony Award.

McNally před časem překonal rakovinu plic, jež se bohužel neobešla bez následků, takže žil s chronickým postižením plic. Zemřel 24. března ve věku 81 let.

Dramatik patřil k prvním úspěšným autorům, kteří uvedli na divadelní prkna v dějích svých her homosexuální postavy. České publikum ho mohlo znát jako autora libret k muzikálům "Ragtime", "Donaha!" či "Chyť mě, jestli na to máš".

Na podkladě jeho komorní hry pro dva herce "Frankie a Johnny" vznikl v roce 1991 slavný stejnojmenný film s Al Pacinem a Michelle Pfeifferovou.

Na letošním festivalu Zlatá pecka Chrudim by se měla 30. srpna objevit v české premiéře jeho hra "Mistrovská lekce" o životě slavné operní pěvkyně Marie Callasové, kterou by měla ztvárnit Dagmar Pecková.

Léčí se šéf Universal Music

Šedesátiletý výkonný ředitel Universal Music Lucian Grainge byl po pozitivním testu hospitalizován v nemocnici Ronalda Reagana Kalifornské univerzity v Los Angeles, což zveřejnil list The Hollywood Reporter s odvoláním na několik zdrojů.

Universal Music tuto informaci nepotvrdila, nicméně zpráva podle Insideru znepokojila řadu významných hráčů showbusinessu, kteří se zúčastnili Graingeovy oslavy šedesátých narozenin, již uspořádal letos 29. února krátce před zveřejněním jeho diagnózy.

Mezi hosty patřili například ředitel Apple Tim Cook, hudební manažer Irving Azoff a viceprezident Apple Eddy Cue.

Trudeaová: Brzy se zase postavím na nohy

Sophie Grégoire Trudeauová, manželka kanadského premiéra Justina Trudeaua, byla na koronavirus pozitivně testována 12. března. První příznaky se u ní objevily po projevu ve Spojeném království. Justin Trudeau se poté uchýlil do izolace.

"Mám nepříjemné příznaky, ale brzy se zase postavím na nohy," uvedla ve svém prohlášení Trudeauová. "Být v karanténě není ničím v porovnání s tím, že by si tím mohly projít i ostatní kanadské rodiny, ani ve srovnání s těmi, kdo čelí daleko vážnějším zdravotním problémům," uvedla manželka kanadského premiéra.

Princ Charles už se vyléčil

Novým typem koronaviru se nakazil také britský následník trůnu princ Charles. "Princ z Walesu byl pozitivně testován na koronavirus a vykazuje mírné příznaky, jinak ale zůstává v dobrém zdravotním stavu a v posledních několika dnech jako obvykle pracuje z domova," uvedl mluvčí jeho londýnské rezidence Clarence House.

Charlesova manželka Camilla, vévodkyně z Cornwallu, byla podle něj také testována, propuknutí nákazy však u ní nepotvrdil. Uvedl, že oba manželé se uzavřeli v karanténě ve Skotsku.

Podle Insideru není známo, kde se jedenasedmdesátiletý přední člen britské královské rodiny nakazil, ale mohl přijít do kontaktu s nemocí mimo jiné při setkání s princem Albertem z Monaka, jenž byl pozitivně otestován těsně po této schůzce.

V pondělí 30. března mluvčí Clarence House oznámil, že se princ Charles z koronavirové nákazy vyléčil a byl propuštěn z domácí izolace.

Nákaza zasáhla část britské vlády

Pozitivní test na koronavirus potvrdil také britský premiér Boris Johnson. Na twitteru uvedl, že má jen mírné příznaky uvedeného onemocnění a bude dál z domácí karantény stát v čele boje proti šíření infekce v zemi.

Pozitivní test na koronavirus vyšel navíc i britskému ministru zdravotnictví Mattovi Hancockovi.

Britská královna Alžběta II. a její manžel princ Philip (98) zitím pobývají na zámku Windsor nedaleko britské metropole. S princem Charlesem se naposledy setkala ještě před datem, kdy mohl být poprvé infekční, s premiérem Borisem Johnsonem, se osobně nesetkala zhruba tři týdny.