Herečka Lucie Trmíková na podzim získala cenu Thálie za roli ve hře Soukromé rozhovory, jejíž scénář sama napsala. Je o nevěře, jejím ničivém dopadu na vztah a o věčné otázce: přiznat se, nebo zatloukat? V rozhovoru jsme však probraly i jiná, ryze ženská témata.

Lucie Trmíková | Foto: Benedikt Renč

Odpusťte, že začínám tak povrchně, ale nedá mi to: jste jednou z průkopnic, které si přestaly barvit vlasy. Nezačínají se stávat šediny trendem?

To netuším, já si je přestala barvit, protože mě to strašně otravovalo, vlasy mi rostou rychle, takže byly odrosty za chvilku vidět a tudíž bylo vidět i to, že si je barvím, což jsem samozřejmě nechtěla – to je ta praktická stránka. Ale druhým, důležitějším důvodem bylo, že jsem se s obarvenými vlasy cítila hodně nepřirozeně, připadalo mi, že se každým dalším kadeřnickým počinem oddaluju od toho, kdo doopravdy jsem, sama už to vlastně ani nevím, matu tělem, prostě to nejsem já.