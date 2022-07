Cesta je dlouhá necelých dvacet kilometrů a je vhodná jak pro dospělé, tak i děti. Vytáhněte kolo, lahev s vodou, přilbu, peněženku a můžete vyrazit. Trasu začněte na chrudimském náměstí. Pokud to tam neznáte, tak je to ideální místo pro odpočinek, kde se nachází hned několik kaváren či cukráren, ale to nechte na jindy.

Nejkrásnější výlet Polabím: Na kole do lázní, skanzenu i do keltské osady

Z náměstí trasa povede do Stolan. Prokličkujete se městem a šup podél chrudimského gymnázia do kopce na Sobětuchy. Polní cesta, která tam vede je vhodná jak pro děti, tak i dospělé.

Křížem krážem na kole kolem Chrudimi.Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Jakmile se objevíte ve Sobětuchách, tak přímou cestou po silnici zamíříte do Stolan k fotbalovému hřišti. Na kopání do míče ale není čas. Za hřištěm se nachází polní cesta, která vás dovede do lomu plného zkamenělin.

Neslyšeli jste o něm? To je chyba. Nádherné a poučné místo pro všechny věkové kategorie, kde krom zkamenělin můžete vyzkoušet i malou ferratu, kde se dá lézt. Zároveň se dozvíte i něco o historii místního okolí a celých Železných hor.

Výhled stojí za námahu

Na tomto kouzelném místě ale cesta nekončí. Rychle zpět do sedla. Z lomu se vrátíte kousek zpátky a uhnete směrem na Rabštejnskou Lhotu. Po polní stezce dojedete až do této vesnice, odkud zamíříte přímo na rozhlednu Báru.

Křížem krážem na kole kolem Chrudimi.Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Není si co nalhávat. Cesta je do prudkého kopce, ale výhled za to stojí. Před výšlapem si můžete doplnit vodu u studánky, která se nachází přímo vedle stezky.

Jakmile po žlutě značené stezce dorazíte k rozhledně Báře, tak hned vám bude jasné, že je to kouzelné místo. Odložte si kolo a vylezte si nahoru, odkud budete mít celý pardubický kraj jako na dlani. Poté co slezete, tak se můžete občerstvit v místní hospůdce, kde si vyjma piva či sladkého nápoje můžete dát i něco dobrého k snědku.

Pokud se dětem zrovna nebude chtít sedět, tak si mohou hrát na dětském hřišti, které je jen pár kroků od parkoviště kol.

Hrádek pro děti

Po odpočinku je třeba opět vyrazit, a to do Škrovádu ve Slatiňanech. Mohu vás uklidnit, že si odpočinete, protože celou cestu pojedete z kopce. Sjedete nejprve ke Kočičímu hrádku, kde si vaše malé ratolesti mohou hrát na podobizně hradu jak na krále, tak děvčata na princezny.

Křížem krážem na kole kolem Chrudimi.Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Až si dohrají, tak stále z kopce zamíříte až k poslední zastávce, kde na vás čekají skalní útvary a příjemné posezení.

Pokud jste odvážní a máte sebou i výbavu na lezení, tak máte o radost postaráno. Pokud se však na tento další sportovní výkon necítíte, tak v místní restauraci si můžete dát jedno orosené a sledovat, jak ostatní lezci zdolávají místní skály.

Zde trasa končí, ale pokud jste vyjeli z Chrudimi, tak není žádný problém sednout na kolo a podél řeky po cyklostezce dojet zpět do města loutek a třeba si dojet na náměstí na kávu či něco sladkého. Pokud byste měli čas, tak loutkářské muzeum je hned za rohem a za návštěvu stojí také.

Okolí ChrudimiZdroj: se svolením mapy.cz