Využívají je zájemci z řad veřejnosti. „Jejich obsazenost stále stoupá, dnes jsme ve stadiu, kdy volné hodiny jsou jen dopoledne do jedné, pak jsou oba kurty plné, rezervace jsou dlouho dopředu,“ těší předsedu zájem o padel.

S raketou se na kurtech prohánějí mladí lidé i důchodci. „Je super, že padel může hrát celá rodina i s dětmi,“ vysvětluje, že v jeho oblíbeném sportu neexistují žádná omezení věkem.

„Na celodenní akce si kurty pronajímají i firmy a lidé, kteří padel neznali, jsou schopni si ho zahrát. Odcházejí pozitivně naladění a máme od nich zpětnou vazbu, že se jim to zalíbilo, vrací se a přivádí s sebou další zájemce,“ doplňuje.

Na začátku měl ostravský klub dvanáct členů, dnes jich je osmdesát včetně reprezentantů Jiřího Valenty a Daniela Hrbáče, kteří „zběhli“ z tenisu.

V padelu se už řadu let bojuje o medaile na mistrovství Evropy i světa a příští rok poprvé také na Evropských hrách v Krakově. Má i světovou tour nejlepších hráčů s turnaji ve Francii, Španělsku, Rakousku, Nizozemsku, Belgii, Brazílii nebo Mexiku.

Poprvé celoroční sezona

Kdy zavítá i do Česka? „Rádi bychom u toho jednou byli, ale ještě nás čeká kus práce,“ konstatuje předseda ostravského klubu s tím, že u nás je padel amatérský sport a většinu nákladů spojených s turnaji si hráči musí platit sami.

Další krok k jeho větší popularitě má klub už připravený. „Sezona končila v říjnu a znovu hrát se dalo až koncem března, když bylo teplo. To bylo limitující, lidé si museli v zimě hledat jiné sportovní alternativy. Dohodli jsme se s Trojhalím Karolina, kde budeme na podzim instalovat dva kurty. Sezona tak bude celoroční,“ líčí Aleš Richter a dodává, že půjde o první kurty pod střechou v Česku.

Kromě Ostravy se pod širým nebem dá hrát padel také v Praze, Berouně, Klatovech a Teplicích. Nejblíž za českými hranicemi jsou kurty ve Vídni a v polském Chorzówě.

„Podobná situace byla v Dánsku, kde se dnes staví třeba třicet kurtů ročně a je tam, stejně jako ve Švédsku, velký boom padelu,“ vypráví s tím, že vybudování jednoho kurtu vyjde asi na milion korun. „Konstrukce, sklo a tráva stojí šest set tisíc, rovné betonové podloží tři sta tisíc. Jsou to ale pouze jednorázové náklady,“ říká.

Proč by si pod něj měli lidé padel vyzkoušet? „Je to sport, který může hrát třeba muž proti ženě a oba z toho mají požitek. Takových je málo. Jde jenom o to, dostat míč přes síť na menším povrchu než je tenisový kurt. Ohraničen je sklem a klecí, takže neběháte pro míčky daleko a pořád hrajete. Je to dynamický sport, a když ho člověk začne hrát, nepotřebuje k tomu ani trenéra, cítí na sobě i jako samouk velké zlepšení. V tom je kouzlo padelu,“ láká Aleš Richter další zájemce z řad veřejnosti.

Co je to padel



„Padel je v posledních několika letech označován jako sport 21. století. Unikátní kombinace squashe a tenisu, obohacená o nové originální prvky, si již našla miliony příznivců po celém světě a pozvolna proniká i na území Čech a Slovenska. Hraje se ve dvojicích, přičemž týmy jsou od sebe odděleny sítí na hřišti o rozloze zhruba třetiny tenisového hřiště. Hrací plocha je ale částečně lemována zdmi, které mohou hráči v rámci pravidel využívat ve svůj prospěch.



A co je na tom všem nejlepší? Padel je pro všechny. Vybavení je již nyní jednoduše dostupné i na našem území (rakety jsou o něco menší než squashové a nemají výplet, míčky se podobají podhuštěným tenisovým). Vzhledem ke své povaze je to sport vhodný pro všechny typy rekreačních i profesionálních hráčů. Na věku či pohlaví tedy vůbec nezáleží!



Počítání bodů je stejné jako v tenise. Hraje se na dva vítězné sety. Za stavu 6:6 se hraje tie-break. Po lichých gamech si soupeři, při krátké pauze, vymění strany kurtu.“

