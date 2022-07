Co vymyslel? Nic složitého. Stačí se odrazit a skočit snožmo - ideálně do písku. "Chtěl bych, abyste si to vyzkoušeli a porovnali to s mým výkonem," vzkázal. Odhadem prý doplachtil ke čtyřem metrům.

Zdroj: Deník

Natočte se (kamarády, příbuzné) při plnění této výzvy. Ale pozor, nezapomeňte na rozcvičku!

Jak soutěžit?

Video s maximální velikostí 35 MB pošlete do 31. srpna 2022 na adresu challenge@denik.cz. Do předmětu e-mailu napište Výzva-Mužík a připojte svoje kontaktní údaje (jméno a příjmení). Odborná porota vybere ze všech výzev letního seriálu nejoriginálnější video, jehož autor(ka) se může těšit na hlavní cenu - luxusní víkendový pobyt v hotelu Pytloun v Harrachově. Dalších pět výherců získá po dvou vstupenkách na zápas české fotbalové reprezentace s Portugalskem. Výsledky budou oznámeny 5. září.