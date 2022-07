Ať už tento výlev vnímáte jakkoliv, je nutné upozornit, že ne všichni sportovní novináři jsou fotbalem nepolíbení.

Podívejte se na videa, která zachycují um Tomáše Pohanky a Kryštofa Neduchala, parťáků z jižní Moravy a Vysočiny. Prvně jmenovaný si pro show zvolil malý balon, druhý zvládl kopat do míče i s miminkem v náručí. Že jim to jde, co myslíte?

Zdroj: Deník

Jak odpovíte na jejich výzvu? Můžete udělat co nejvíce nožiček, nebo zkusit jiný freestyle. A nezapomeňte se natočit!

Jak soutěžit?

Video s maximální velikostí 35 MB pošlete do 31. srpna 2022 na adresu challenge@denik.cz. Do předmětu e-mailu napište Výzva-Nožičky a připojte svoje kontaktní údaje (jméno a příjmení). Odborná porota vybere ze všech výzev letního seriálu nejoriginálnější video, jehož autor(ka) se může těšit na hlavní cenu - luxusní víkendový pobyt v hotelu Pytloun v Harrachově. Dalších pět výherců získá po dvou vstupenkách na zápas české fotbalové reprezentace s Portugalskem. Výsledky budou oznámeny 5. září.