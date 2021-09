Členové organizace ČRS ve Zbirohu pořádají dnes rybářské závody. Dějištěm bude Kravák, kde se aktéři registrují od šesti do sedmi hodin. První kolo startuje v 7.30, druhé je na pořadu po polední přestávce od 12 do 15.30 hodin. Následuje vyhlášení výsledků a vítěz získá desetikilovou kýtu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.