KDY: 25. a 26. 1.

KDE: Rokycany

ZA KOLIK: zdarma

V sídle Domu dětí a mládeže na Jižním předměstí jsou přede dveřmi dvě přitažlivé akce.

V sobotu od 14 do 17 hodin to bude festival deskových her. Zvaní jsou do prvního patra zájemci od 5 do 99 let a jedinou podmínkou jsou vlastní přezůvky. Herní odpoledne je i v neděli od 14 hodin.