KDY: 26. 11.-1.12.

KDE: Zbiroh

ZA KOLIK: zdarma

Unikátní expozice replik legionářských vagonů z let 1918 až 1920 se až do neděle zastaví v prostoru bývalé železniční stanice Zbiroh.

Legiovlak, připomínající působení československých vojáků ve vzdáleném území Sibiře si lze prohlédnout ve všedních dnech od 8 do 16 a o víkendu mezi 9. a 16. hodinou.