KDY: do 11. 1.

KDE: Zbiroh

ZA KOLIK: na místě

Muzeum J. V. Sládka ve Zbiroze zve na výstavu Věnceslavy Drábkové s názvem Recyklace z domova a s radostí. Autorka představuje amatérskou textilní tvorbu, které se věnuje už šest let.

O víkendu lze dorazit od 10 do 12 a od 12.30 do 16 hodin (v neděli se zavírá už v 15 hodin). A pozor – expozice je k vidění už jen do 11. ledna.