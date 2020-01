KDY: do 6. března

KDE: Rokycany

ZA KOLIK: na místě

Výtvarná reprospektiva Pavla Niebauera za více než 30 let činnosti láká návštěvníky do prostor Muzea dr. Bohuslava Horáka v ulici Josefa Knihy 146. Přijít lze vždy od úterý do neděle v čase 8 až 12 a 12.30 až 16 hodin.