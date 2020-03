Ve výstavní síni rokycanského muzea (ulice J. Knihy 146) je už pouze do neděle 8. března zpřístupněna expozice výtvarných prací Pavla Niebauera.

Představuje zde kolekci děl za více než 30 let. Nejen v časové posloupnosti, ale také zvolenými technikami. Otevřeno je od 8 do 12 a od 12.30 do 16.00.