Galerie Ve stodole (Břasy 19) se zúčastní nadcházejícího Víkendu otevřených ateliérů. Zpřístupněna bude v sobotu i v neděli od 14 do 20 hodin a na návštěvníky se těší Eva Roučka. Navíc je na sobotní podvečer (se zahájením v 18 hodin) přichystaný koncert bratrů Pechmanů. Vstupné je dobrovolné a částka bude využita k podpoře mladých muzikantů. Organizátorka navíc počítá s posezením před produkcí i po ní a vyzývá posluchače, aby donesli domácí speciality.

Sobota 25. a neděle 26. září od 14 do 20 hodin, Stodola

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.