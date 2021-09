Sobota 11. a neděle 12. září, sál Domu U Růže

V pořadí 28. oblastní přehlídka činoherních souborů hrajících pro děti se uskuteční na sklonku týdne v Radnicích. Na jejím programu budou během dvou dnů čtyři představení. V sobotu od 10.30 to bude Bílobílý svět v podání Střípku z Plzně. Ve 13.30 hodin se představí členové spolku D 3 z Karlových Varů s Legendami (z)kraje pod horami. Pokud to počasí dovolí, bude dějištěm letní scéna u rybníka. V 16.00 bude následovat Lucerna v podání DS Malis z Libochovic. Nedělní dopoledne bude patřit souboru J. K. Tyl z Mýta a jeho hře Jak to bylo s Růženkou.