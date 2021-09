Letošní Setkání pod rokycanskou věží se přece jen uskuteční. V pátek na Masarykově náměstí se zahájením ve 14.30 a řadou hudebních vystoupení, chybět nebude ohňostroj. Sobota pokračuje s úvodními fanfárami z věže kostela v 9.45 a přehlídkou hudebních skupin nebo předáním Ceny města Rokycany. Na 21. hodinu je ohlášený Marek Ztracený. Atraktivní je i program na nádvoří knihovny od 10 do 15 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.