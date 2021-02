Z operety Netopýr. | Foto: archiv DJKT

I když je plzeňské Divadlo Josefa Kajetána Tyla zavřené, připravilo ve spolupráci s Hudebním divadlem Karlín předpremiéru operety Netopýr od Johanna Strausse. Záznam představení v režii ředitele divadla Martina Otavy a v hudebním nastudování šéfa opery Jiřího Petrdlíka zpřístupní dnes od 19 do 24 hodin na serveru goout.cz. On-line se tam pak diváci až do dubna dočkají každý víkend jednoho představení, těšit se mohou na Postřižiny či Věc Makropulos. Cena 'vstupenek' bude od 50 do 150 Kč.