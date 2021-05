Výstava, která je uspořádána v rámci 41. ročníku festivalu Smetanovské dny, se věnuje tématu fotografie a jejích předchůdců v návaznosti na fotografické ateliéry v Plzni v 19. století.

Letos se výstava oproti minulým ročníkům posune i do 20. století, představí stručný vývoj fotografických přístrojů a výsledků práce fotografů v podmínkách dějinných reálií a zastavíse až v 90. letech 20. století. Otevírací doba muzea je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.