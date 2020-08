Speciální okruh Karla IV. bude ve středu večer přichystaný pro návštěvníky zbirožského zámku.

Zámek Zbiroh | Foto: Deník / Václav Havránek

Přenesou se do doby, kdy na hradě vládla dynastie Lucemburků, a seznámí se s okolnostmi vazby jejích členů – Karla IV., Jana Lucemburského a Zikmunda Lucemburského na zbirožský hrad. Během prohlídky si lze prohlédnout původní gotické části hradu a nahlédnout do královských komnat středověkého paláce. Zájemci uvidí nejeden vzácný exponát z doby Lucemburků a celý okruh bude korunovat návštěva kaple, kterou využíval Karel IV. se svou manželkou Blankou z Valois k soukromým modlitbám. Z ochozu hlásné věže se na závěr naskytne překrásný výhled na krajinu někdejších královských hradů kolem Karlovy císařské cesty Via Carolina. Rezervace na e-mailu: info@zbiroh.com.