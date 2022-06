​Klášterem se rozezní hudba KDY: 11. června od 20 hodin KDE: Teplá Housle a harfa Moniky Urbanové a Hedviky Mousa Bacha budou znít u kláštera premonstrátů v Teplé. Koncert se uskuteční v opatské zahradě kláštera. Při nepříznivém počasí se akce přesune do Modrého sálu. Začátek je od 20 hodin.

Kraslicemi bude znít country

KDY: 10. června od 16 hodin

KDE: Kraslice

Country hudební festival se bude konat v Kraslicích. Akce s názvem Countryáda Karlovarského kraje se uskuteční na zahradě Domu kultury v Kraslicích. Vstup je zdarma. Uslyšíte tu kapely jako Jožin band a další. Začátek od 16 hodin.

Kostel v Skokách se otevře lidem

KDY: 10. června od 18 hodin

KDE: Skoky

Také letos se pro vás otevře skokovský kostel Navštívení Panny Marie při příležitosti Noci kostelů, a to už 10. června od 18 hodin do půlnoci. Otevřena bude kostelní kavárna a čajovna, kostel bude volně přístupný k prohlídkám. Bude se tu také konat prodejní výstava.

Festival přivíta Monkey Business

KDY: 11. června od 9 hodin

KDE: Karlovy Vary

V pořadí již 14. ročník hudebního festivalu Vary good fest se uskuteční v Karlových Varech. Zaštítí ho česká skupina Monkey Business. Od rána tu budou také soutěže pro děti. Začátek je od 9 hodin na Šibeničním vrchu

Bude odhalena pamětní deska

KDY: 11. června od 11 hodin

KDE: Klatovy

Na letišti v Klatovech se 11. června uskuteční pietní akt, během něhož bude odhalena pamětní deska významnému letci RAF Josefu Hubáčkovi. Celá akce začíná v 11 hodin a bude zakončena průlety bojových letounů.

Janovice zaplaví motorky

KDY: 11. června od 12 do 19 hodin

KDE: Janovice nad Úhlavou

Velký veřejný trénink obratnosti na motocyklu se bude konat 11. června od 12 do 19 hodin v rozvojové zóně v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku (na velké ploše v bývalém areálu Armády ČR).

Mezinárodní den pletení

KDY: 11. června od 14 hodin

KDE: Kdyně

U příležitosti Mezinárodního dne pletení a háčkování na veřejnosti se již popáté pořádá kreativní posezení s klubkem vlny a pletacími jehlicemi. Tato akce se bude konat 11. června od 14 do 17 hodin v kdyňské cukrárně na náměstí.

Kostely se otevřou

KDY: 10. června od 15 hodin

KDE: Chodov

Noc kostelů se odehrajei i v Chodově. Kostel svatého Vavřince se pro veřejnost otevře v 15 hodin a program nabídne například exkurzi do jeho věže. V 17 hodin se otevře i nedaleký evangelický kostel, v 18 hodin tam začne koncert keltské hudby.

Děti i dospělí si zahrají člověče, nezlob se

KDY: 12. června od 13 hodin

KDE: Chodová Planá

Devátý ročník soutěže v obří hře člověče, nezlob se 12. června uskuteční v Chodové Plané. Zahrát si mohou jak malí, tak i dospělí, občerstvení na akci organizátoři zajistili. Program se odehraje v prostoru zámeckého areálu v Chodové Plané a doprovodí ho i předprázdninová dětská diskotéka Oldy Burdy se soutěžemi.

Koná se 7. ročník Babetta srazu

KDY: 11. června od 10 hodin

KDE: Hoštičky u Klatov

Sedmý Babetta sraz se bude konat za kulturním domem v Hoštičkách 11. června od 10 hodin. V 11 hodin vyjedou stroje na spanilou jízdu a od 13 hodin do 16 hodin se budou konat soutěže. V 17 hodin proběhne vyhlášení vítězů. Večer zahrají kapely Snikers a Ukradený vjecy. Retro oblečení bude vítáno.

Za Plazou zahrají Tři sestry¶_

KDY: 10. června od 17.30 hodin

KDE: Plzeň

Tradiční červnový koncert Tří sester v Plzni je tu. V rámci šňůry Jezdíme hrát do světa tour zahraje dnes oblíbený soubor se svými hosty E!E a MZH v amfiteátru za Obchodním centrem Plaza v centru města. Začátek akce je v 17.30 hodin, vstup do areálu bude umožněn o hodinu dříve. Vstupenky budou v prodeji i na místě.

Vodáci pořádají závod

KDY: 11. června od 9 hodin

KDE: Sušice

Vodácký oddíl Sedmička z Horšovského Týna pořádá vodácký závod mládeže i veteránů Memoriál Honzy Panušky. Akce se bude konat 11. června od 9 hodin. Startovné pro dospělého je 20 korun.

Na letišti bude výstava psů

KDY: 11. června od 9.30 hodin

KDE: Rokycany

Na letišti Osecký vrch v Rokycanech se bude 11. června konat již 57. ročník Podbrdské krajské výstavy psů, na které uvidíte nespočet plemen, u nichž se bude posuzovat vzhled i poslušnost. Akce začne přejímkou psů, samotná výstava bude zahájena v 9.30 hodin, závěrečné přehlídky ve 14 hodin.

Víkend bude zasvěcen Radnicím

KDY: 10. až 12. června

KDE: Radnice

Muzeum Radnice pořádá akci na oslavu Radnic, která se bude konat od 10. června do neděle 12. června. Dnes se můžete těšit na koncert hudebníka Jana Venase mladšího, který se bude konat v kulturním domě U Růže od 19 hodin. Zítra bude akce pokračovat od 13 hodin na letní scéně u rybníka a těšit se můžete na bohatý program. V neděli 12. května bude program startovat opět ve 13 hodin, na letní scéně tentokrát zahrají kapely Big band Hrádek a PF band. Občerstvení bude po celou dobu zajištěno.

V muzeu vystavují repliky zbraní

KDY: do 28. června

KDE: Blovice

V Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích vystavují repliky zbraní a zbroje z dílny Vladislava Ruperta. Ten se výrobou zbroje a zbraní zabýval přes dvacet let, během kterých zhotovil nepřeberné množství různých předmětů i pro skupiny historického šermu nebo divadlo. Od roku 2004 pracuje v blovickém muzeu jako konzervátor. Výstava potrvá do 28. srpna a v pátek 24. června se v rámci Muzejní noci, na kterou bude vstup zdarma, uskuteční také její komentovaná prohlídka.

V amfiteátru v Lokti zahrají tři kapely

KDY: 10. června

KDE: Loket

Rockový koncert celkem tří kapel se uskuteční 10. června v amfiteátru Loket. Těšit se můžete na kapely Vilém Čok & Bypass, Futurum a Stromboli. Stromboli je kapela kytarového mága Michala Pavlíčka, která se probouzí k životu a vyráží na turné. To bylo kvůli koronavirové krizi několikrát přesunuto, nyní se však fanoušci konečně dočkají. Zazní tu tak skladby jako Osiřela košilela, Veliké Lalulá nebo Ó hory, Ó hory. Počátky skupiny Stromboli, která zahraje v původní sestavě, sahají do jara 1985._

Zámek nabídne jarmark i zábavu pro děti_

KDY: 11. června

KDE: Kynžvart

Dne 11. června propukne na zámku Kynžvart veselí a zámek i jeho park budou mít co nabídnout návštěvníkům každého věku. Nádvoří oživí jarmark, kde bude stánkový prodej řemeslných výrobků. Součástí programu bude Pohádkový les připravený pro děti na trase v zámeckém parku.