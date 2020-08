Dopoledne účastníci dorazí na letiště a členové modelářského klubu z okresního města zde předvedou své výrobky včetně praktických ukázek.

Od čtrnácti hodin následuje seskok parašutistů, prohlídka dvojplošníku AN2 (s možností zážitkových letů) a v podvečer se k nebi vznese horkovzdušný balon. Občerstvení pro diváky i aviatiky je zajištěné. Dodejme, že večer se organizátoři sejdou při hodnocení s hudebním doprovodem.

Další akce

Hrádek nabídne Sněžného kluka

Kdy: Pátek 28. srpna od 20.30 hodin v letním kině

Kde: Hrádek

Promítání v amfiteátru na okraji města pokračuje i na sklonku týdne. Zítra Sněžným klukem, což je pohádkový příběh o přátelství dívky a zatoulaného yettiho, který se snaží najít cestu k rodičům. Animovaný snímek americké produkce je přístupný všem věkovým skupinám.

Music bar Žďár zve na diskotéky



Kdy: Páteční i sobotní večer v centru Rokycan

Kde: Rokycany



Music bar Žďár na Masarykově náměstí v Rokycanech zakončí srpnové menu hekticky. Zítra od 21 hodin je na pořadu Bomba party s DJ Raddym. Sobota ve stejném čase patří Retro party a pod palcem ho má DJ Baker.

U Ejpovic roste pohádkový les

Kdy: Neděle 30. srpna od 14 hodin

Kde: Ejpovice

Závěr týdne je v řadě míst okresu ve znamení loučení s prázdninami. Výjimkou nejsou Ejpovice, kde pohádkový les vyroste v neděli mezi 14. a 16. hodinou. Start malých (ale i odrostlejších) aktérů je pod svahem na sáňkování. Každý dětský účastník uhradí třicet korun.

Mirošovští zvou na pohádkový den



Kdy: Sobota 29. 8. se startem od 10 do 14 hodin

Kde: Mirošov



Pohádkový den s ekologií pořádají v sobotu členové společenské komise s vedením města. Na kluky i děvčátka čeká od restaurace U Kozlerů procházka lesem, kde se na ně těší vodník, Hejkal nebo známá rodina od Řáholce. Úkoly pro malé turisty jsou zaměřené na ochranu přírody a chybět samozřejmě nesmí zasloužená odměna.

Benátská noc je v Holoubkově



Kdy: Sobota 29. srpna od 17 hodin

Kde: Holoubkov



Kulturní výbor obce zve na Holoubkovské letní slavnosti. Jsou spojené s Benátskou nocí 2020. Dějištěm bude areál hasičů u rybníka a součástí programu bude mimo jiné prázdninová hospoda na kolečkách s Rádiem Blaník. Po 17. hodině vystoupí Petr Rezek, v 18.30 Michal Šindelář a ve 20 hodin startuje pivní olympiáda. Následuje produkce Lukáše Pavláska, ve 21.30 ohňostroj a vzápětí zahraje revival Michala Davida. Plavidla k vyplutí mají sraz na ostrůvku kolem 20. hodiny. Pak se vydají po vodní ploše.

Výstava o Egyptu končí v neděli



Kdy: do 30. srpna

Kde: Rokycany



Už jen do 30. srpna mají zájemci šanci spatřit expozici Mezi Prahou a Káhirou aneb 100 let české egyptologie. Výstava poutá pozornost v síni Muzea dr. Bohuslava Horáka v ulici Josefa Knihy 146. Přijít lze ode dneška do neděle každý den od 8 do 12 a od 12.30 do 16 hodin.

Líšná se loučí s prázdninami



Kdy: Sobota 29. srpna od 15 hodin

Kde: Líšná

Poslední letní akce obce Líšná se koná na sklonku týdne a bude věnovaná především dětem. Kluci i děvčata se budou moci vyřádit na boulder stěně, lanovce mezi stromy a samozřejmě nebude chybět skákací hrad. Připravené jsou i soutěže. Občerstvení bude zajištěno a vstupné je zdarma.

Lucie Revival v Ejpovicích



Kdy: Sobota 28. srpna od 21 hodin

Kde: Ejpovice



Lucie Revival zahraje největší hity v pátek večer v areálu kempu v Ejpovicích. Areál otevřen od 19 hodin.