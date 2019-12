Sobota 7. prosince se srazem v 9.00 v centru Rokycan

Zvou zájemce v devět hodin k sokolovně nebo v 9.15 na parkoviště u firmy Eugen Wexler. Následuje výprava za rohatými nezbedy do pekla (směr Kotel) pod heslem My se čertů nebojíme. Doporučenou výbavou je polínko do pekelného ohně, uzenina, oblečení podle počasí a do lesního porostu a především dobrá nálada.