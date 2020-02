Skauti plesají pod sluncem

Skautský maškarní bál chystají na závěr týdne členové skautského střediska Rarášek Rokycany. Zvolili sál Střelnice, kde se v pátek večer postará o hudební doprovod Robert Jíša Band. Téma je jasné: Pod sluncem. Předprodej vstupenek pokračuje v informačním centru na nádvoří radnice.

KDY: Pátek 28. února od 20 hodin

KDE: Rokycany

Sportovní ples v Újezdu



SK Doubravan Újezd srdečně zve na sportovní ples do Hospody na Vsi. K tanci a poslechu zahraje skupina Super Band. Na návštěvníky čeká bohatá tombola.



KDY: Pátek 28. února od 20 hodin

KDE: Újezd u Cerhovic

ZA KOLIK: 100 Kč

Vyměň hračku za hračku

Přineste hezké hračky, se kterými už si nikdo nehraje. Mohou udělat radost někomu dalšímu. Na oplátku si vyberete ty hračky, které udělají radost u vás doma. Tzv. swap hraček se uskuteční v prostorách hasičského domu na adrese Pikova 424 v Radnicích.

KDY: Sobota 29. února od 9 do 12 hodin

KDE: Radnice

ZA KOLIK: zdarma

Sobotní burza je v sokolovně



Den, opakující se jen jednou za čtyři roky. Aneb burza jarního zboží se uskuteční v sobotu 29. února mezi devátou a dvanáctou hodinou v předsálí sokolovny (Jiráskova ulice). Nabízet sezonní a moderní zboží (dětské a těhotenské oblečení, sportovní vybavení, potřeby pro kojence, atd.) mohou jen přihlášení zájemci. O pořadová čísla si lze napsat na adresu: hodacovaleni@seznam.cz. Příjem zboží je v pátek od 17 do 19 hodin. Výdej včetně získaného obnosu v neděli 1. března od 9 do 10 hodin.



KDY: Sobota 29. února od 9 do 12 hodin

KDE: Rokycany

ZA KOLIK: 80 Kč

Maškarní ples v Mýtě

Divadelní spolek J. K. Tyla pořádá maškarní ples. Uskuteční se v Sokolovně v Mýtě. K tanci a poslechu zahraje kapela Triget.

KDY: Sobota 29. února

KDE: Mýto

ZA KOLIK: 120 Kč

Dětský maškarní ples v Kařezu



Obecní sokolovna Kařez zve na dětský maškarní ples. V průběhu zábavného odpoledne si děti užijí soutěže, krabice štěstí, vyhlásí se nej masky.



KDY: Sobota 29. února od 13 hodin

KDE: Kařez

ZA KOLIK: zdarma

Turistická vycházka okolím Kařezu

Na vycházku po okolí Kařezu se mohou turisté vydat v neděli 1. března. Sraz je v 9 hodin u sokolovny. S sebou vezměte špekáčky, nápoje a dobrou náladu.

KDY: Neděle 1. března od 9 hodin

KDE: Kařez

ZA KOLIK: zdarma