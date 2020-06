Výšlap z Radnic vrcholí v neděli

Až do neděle 14. června mohou turisté šlapat z Radnic do libštejnských hvozdů. Letošní ročník populárního pochodu má přívlastek chytrý, neboť účastníci vyrážejí na cyklotrasy i stezky pro pěší odděleně. Už od poloviny května a bez kontrol. Více informací na vhtradnice.sweb.cz.

KDY: do neděle 14. června

KDE: Radnice

ZA KOLIK: zdarma

Strašice: Pošťák vítá léto



Nikoliv Koupák, ale Pošťák vítá letos léto ve Strašicích. Dějištěm koncertu tří kapel (Louty, Houba, Sex Deviants) bude tentokrát restaurace a penzion Na Poště. Se začátkem v 18 hodin, vstupným 120 Kč a závěrem ve 22 hodin.



KDY: sobota 13. června od 18 hodin

KDE: Strašice

ZA KOLIK: 120 Kč

Noc kostelů na Rokycansku

V pátek 12. června se uskuteční tradiční Noc kostelů. Do akce se každoročně zapojují stovky kostelů či modliteben. Letos tomu nebude jinak ani na Rokycansku. Více informací naleznete na webu https://www.nockostelu.cz/kostely/all/-/0/okresy.

KDY: pátek 12. června, časy jsou různé

KDE: po celé ČR

ZA KOLIK: zdarma

Výstava Mezi Prahou a Káhirou



Sto let české egyptologie připomene výstava s názvem Mezi Prahou a Káhirou. Výstavu připravenou pro toto významné kulaté výročí můžete od tohoto pátku až do konce srpna navštěvovat v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.



KDY: denně od 8 do 16 hodin

KDE: Rokycany

ZA KOLIK: základní vstupné 10 Kč

Ve Spáleném Poříčí připravili soutěž pro děti

KDY: sobota 14. června, od 14 hodin

KDE: Spálené Poříčí, Štíkovská ulice, u čističky

ZA KOLIK: zdarma

Soutěž na nové cyklostezce připravil ve spolupráci s městem Sokol Spálené Poříčí. Je určena pro děti na kolech, koloběžkách i odrážedlech, síly změří ve svých dovednostech při jízdě přes překážky.